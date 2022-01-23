إصابة فيصل فجر بكورونا.. وسلبية مسحة ياسين بونو وأشرف حكيمي قبل مباراة المغرب ومالاوي

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد عن إصابة ياسين بونو وأشرف حكيمي ثنائي أسود الأطلسي بفيروس كورونا، بعد غيابهما عن تدريبات المنتخب أمس، مؤكدًا أن فيصل فجر هو المصاب الوحيد داخل صفوف الفريق.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعب المنتخب فيصل فجر بفيروس كورونا، قبل يومين من مواجهة مالاوي في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا ”الكاميرون 2021“.

وقالت الجامعة المغربية في بيان على موقعها الإلكتروني: ”المسحة الطبية جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين باستثناء اللاعب فيصل فجر الذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية، ويخضع حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد“.

وأشارت الجامعة إلى أنه ”تطبيقا للبروتوكول الطبي المعمول به من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم خلال بطولة كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021، أجرى لاعبو المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الأحد، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد“.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهاية كأس أفريقيا للأمم، محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على غانا (1-0)، وجزر القمر (2-0)، وتعادل مع الغابون (2-2).

ويلاقي منتخب ”أسود الأطلس“ نظيره المالاوي يوم الثلاثاء القادم على ملعب ”أحمدو أهيدجو“.