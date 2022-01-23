هدف يوسف المساكني في مرمى نيجيريا يمنحه رقمًا قياسيًا تاريخيًا (فيديو)

حقق يوسف المساكني رقمًا مميزًا بعد تقدمه لمنتخب بلاده تونس أمام نيجيريا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، اليوم الأحد.

وسجل يوسف المساكني هدفًا رائعًا في الدقيقة 47 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد عمل رائع.

وبات يوسف المساكني أول لاعب في تاريخ منتخب تونس يُسجل في 5 نسخ مُختلفة في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

وسجل المساكني لمنتخب تونس في بطولات أمم أفريقيا في نسخ 2012 و2013 و2017 و2019 و2022 علمًا بأنه لعب لمنتخب تونس أول مرة العام 2010.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“، فإن يوسف المساكني سجل 7 أهداف في 25 مباراة في بطولات أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث عن المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

وخسر منتخب تونس على يد مالي بنتيجة 1-0، وفاز منتخب تونس على موريتانيا بنتيجة 4-0، ثم تلقى نسور قرطاج هزيمة مريرة على يد جامبيا بنتيجة 1-0.

وتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية بعد أن حصد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

وفاز منتخب نيجيريا على مصر بنتيجة 1-0، ثم تغلب على السودان بنتيجة 3-1 وفاز على غينيا بيساو بنتيجة 2-0.

وفاز منتخب تونس بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة العام 2004، بينما فاز منتخب نيجيريا باللقب 3 مرات أعوام 1980 و1994 و2013.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية نسخة 1963، وكان اللقاء الأول، يوم 25 نوفمبر 1961، وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 ثم تعادلا في تونس بنتيجة 2-2 وصعد المنتخب النيجيري.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1978، وتعادلا دون أهداف في تونس كما فاز نسور قرطاج في نيجيريا بنتيجة 1-0، وتأهل المنتخب التونسي للمونديال عن المجموعة التي ضمت نيجيريا ومصر.

وانسحب منتخب تونس من مواجهة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 1978 بعدما تقدم نسور قرطاج بهدف نظيف سجله محمد علي عقيد في الدقيقة 19، ثم تعادل نسور نيجيريا في الدقيقة 42 بهدف بابا أوتو محمد، واعترض لاعبو تونس ورفضوا استكمال اللقاء، وتم اعتبار منتخب نيجيريا فائزًا مع حرمان تونس من خوض نسخة 1980 للبطولة القارية.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1986، وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، ثم تغلب منتخب تونس بنتيجة 2-0، وتجدد الموعد في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، العام 2000، وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 4-2.

وصعد منتخب تونس على حساب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 بعدما تعادلا بنتيجة 1-1، وفاز نسور قرطاج بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي نسخة 2006 بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وتعادل المنتخبان دون أهداف، ثم بنتيجة 2-2 في تصفيات كأس العالم 2010، ثم فاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، وحسم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.