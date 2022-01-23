التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد تونس في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون بمواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو والغابون.

وتقام مساء اليوم الأحد مواجهة أخرى من العيار الثقيل بين منتخبي نيجيريا وتونس في نفس المرحلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نيجيريا ضد تونس في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”رومدي أدجيا“ في مدينة غاروا الكاميرونية في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

Nigeria is the only team to collect 9 points in #AFCON2021. The last time just one nation managed to finish the group stage with the full mark in a #TotalEnergiesAFCON edition was in 2010: Egypt. They went on to win the title. 🏆 #TotalEnergiesAFCON2021 | #TeamNigeria pic.twitter.com/aXAug6WWY5 — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022

مشوار المنتخبين

تصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية بعد أن حصد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

وفاز منتخب نيجيريا على مصر بنتيجة 1-0 ثم تغلب على السودان بنتيجة 3-1 وفاز على غينيا بيساو بنتيجة 2-0.

وتأهل منتخب تونس ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث عن المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

وخسر منتخب تونس على يد مالي بنتيجة 1-0 وفاز منتخب تونس على موريتانيا بنتيجة 4-0 ثم تلقى نسور قرطاج هزيمة مريرة على يد جامبيا بنتيجة 1-0.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية نسخة 1963، وكان اللقاء الأول يوم 25 نوفمبر 1961 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 ثم تعادلا في تونس بنتيجة 2-2 وصعد المنتخب النيجيري.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1978 وتعادلا دون أهداف في تونس كما فاز نسور قرطاج في نيجيريا بنتيجة 1-0 وتأهل المنتخب التونسي للمونديال عن المجموعة التي ضمت نيجيريا ومصر.

وانسحب منتخب تونس من مواجهة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 1978 بعدما تقدم نسور قرطاج بهدف نظيف سجله محمد علي عقيد في الدقيقة 19 ثم تعادل نسور نيجيريا في الدقيقة 42 بهدف بابا أوتو محمد واعترض لاعبو تونس ورفضوا استكمال اللقاء وتم اعتبار منتخب نيجيريا فائزاً مع حرمان تونس من خوض نسخة 1980 للبطولة القارية.

تقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1986 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 ثم تغلب منتخب تونس بنتيجة 2-0 وتجدد الموعد في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2000 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 4-2.

وصعد منتخب تونس على حساب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 بعدما تعادلا بنتيجة 1-1 وفاز نسور قرطاج بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي نسخة 2006 بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وتعادل المنتخبان دون أهداف ثم بنتيجة 2-2 في تصفيات كأس العالم 2010 ثم فاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 وحسم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفاز منتخب تونس بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة عام 2004 بينما فاز منتخب نيجيريا باللقب 3 مرات أعوام 1980 و1994 و2013.

أسلحة نيجيريا

يخوض منتخب نيجيريا مواجهة تونس باحثاً عن مواصلة مسيرته المميزة في البطولة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وقال المدرب أوجستين إيغوافين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”أتوقع مباراة صعبة للغاية ضد تونس فالمنتخب التونسي صاحب اسم كبير في قارة أفريقيا رغم صعوبة تأهله لربع النهائي“.

وأضاف: ”لسنا مستعدين للعودة إلى ديارنا الآن، شاهدنا منتخب تونس وهو منافس لا يستهان به على الإطلاق“.

ويعتمد منتخب نيجيريا على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى مادوكا أوكوي وأمامه رباعي خط الدفاع كينيث أوميريو وويليام إيكونغ وأولا آينا وزيدو سانوسي.

ويقود خط الوسط ويلفريد نديدي وبجواره جو أريبو وأمامهما صامويل شيكويزي يميناً وموسيس سيمون يساراً وكيليتشي إيهاناتشو كمهاجم متأخر وفي الهجوم تايو إيووني.

أوراق تونس

يعاني منتخب تونس من أزمة حادة بسبب إصابات فيروس كورونا التي تضرب عناصره قبل مواجهة نيجيريا.

ويغيب المدير الفني منذر الكبير عن قيادة نسور قرطاج لإصابته بفيروس كورونا ويقود المهمة المدرب العام جلال القادري الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة صعوبة الظروف التي يعيشها نسور قرطاج بتوالي إصابات كورونا التي تبعد عدة لاعبين على رأسهم علي العابدي وعلي معلول، وغيلان الشعلالي، ووهبي الخزري، وأمين بن حميدة، ويوهان توزجار، وعصام الجبالي، ومحمد علي بن رمضان، والحارس أيمن دحمان.

وأشار إلى أن منتخب تونس سيتعامل مع الواقع وهناك ثقة كاملة في قدرات اللاعبين وروحهم القتالية من أجل عبور هذه المباراة القوية رغم كل الصعوبات.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى بشير بن سعيد وأمامه رباعي خط الدفاع بلال العيفة ومنتصر الطالبي ومحمد دراجر وأسامة الحدادي.

ويقود خط الوسط إلياس السخيري وبجواره عيسى العدواني وأنيس بن سليمان مع ثلاثي الهجوم حمزة رفيعة ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

وقال وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب التونسي يعاني بالفعل من ظروف صعبة وقاسية واستثنائية قبل مواجهة نيجيريا ولكن الجميع في تونس يثق في قدرة هؤلاء الأبطال على عبور عقبة نيجيريا.

وأضاف: ”المنتخب سيلعب دون عناصر مهمة ووسط غيابات بالجملة بجانب إصابة المدرب منذر الكبير ولكن في النهاية أمامهم فرصة للعمل بقوة وتقديم مباراة قوية أمام نيجيريا“.