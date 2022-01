التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد تونس في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون بمواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو والغابون.

وتقام مساء اليوم الأحد مواجهة أخرى من العيار الثقيل بين منتخبي نيجيريا وتونس في نفس المرحلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نيجيريا ضد تونس في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”رومدي أدجيا“ في مدينة غاروا الكاميرونية في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

Nigeria is the only team to collect 9 points in #AFCON2021.

The last time just one nation managed to finish the group stage with the full mark in a #TotalEnergiesAFCON edition was in 2010: Egypt.

They went on to win the title. 🏆 #TotalEnergiesAFCON2021 | #TeamNigeria pic.twitter.com/aXAug6WWY5

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022