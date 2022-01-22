كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تجرى الليلة قرعة الدور الثالث والحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وذلك في مدينة دوالا بالكاميرون على هامش كأس الأمم الأفريقية التي انتهى دورها الأول يوم الخميس بتأهل 16 منتخبا للدور الثاني.

وقال الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن القرعة ستبدأ في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش، 17:00 بتوقيت القاهرة و18:00 بتوقيت مكة المكرمة)، وسيتم بثها مباشرةً على منصات الكاف الرقمية.

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وبالطبع سيتم بث مراسم القرعة على شبكة beIN SPORTS الناقل الحصري لكل بطولات الكاف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قناة beIN SPORTS News.

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت 10 منتخبات للدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر تم تقسيمها إلى مستويين حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) المنشور في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهي كالتالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

وستلعب المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الخمسة الأقل تصنيفًا (ستُلعب مباراة الذهاب على أرض المنتخبات ذات التصنيف الأقل).

وشاركت تسعة منتخبات من العشرة التي تأهلت للدور الحاسم في كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون باستثناء الكونغو الديمقراطية التي أخفقت في التأهل للبطولة.

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وودعت الجزائر وغانا نهائيات أمم أفريقيا من الدور الأول، بينما ستخطف قرعة الدور الحاسم الأنظار الليلة خاصة وأن المباريات متوقفة لحين انطلاق دور الـ16 يوم الأحد.

المنتخبات العربية

وقد تسفر القرعة عن مواجهة عربية خالصة في حال وقع المنتخب المصري، الذي شارك في كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1934 و1990 و2018، في مواجهة الجزائر أو المغرب أو تونس.

وشاركت الجزائر في نهائيات كأس العالم أربع مرات أعوام (1982 و1986 و2010 و2014) وأفضل إنجاز لها كان بلوغ دور الـ16في البرازيل 2014، بينما كان منتخب المغرب أول فريق أفريقي يتخطى دور المجموعات عندما بلغ دور الـ16 في المكسيك عام 1986. وظهر ”أسود الأطلس“ في المونديال خمس مرات أعوام (1970 و 1986 و 1994 و 1998 و 2018).

أما تونس، التي تأهلت إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بصعوبة، فقد شاركت في كأس العالم خمس مرات أعوام (1978 و1998 و2002 و2006 و2018) لكنها لم تتجاوز دور المجموعات.