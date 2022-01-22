لاغازيتا: مشكلة في القلب سبب غياب آدم وناس عن منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية عن سبب عدم مشاركة نجم نابولي، آدم وناس، مع منتخب الجزائر خلال نهائيات أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون بعد خروج حامل اللقب من دور المجموعات إثر تذيله المجموعة الخامسة بنقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد كشف أن سبب غياب آدم وناس نجم نابولي عن منتخب الجزائر قبل بداية المنافسات كان لإصابة جسدية لم يحدد طبيعتها لكن الخروج من الدور الأول كشف عن الحقيقة.

لماذا ودع منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية مبكرا؟ https://t.co/CC9PQQpbNc pic.twitter.com/2a0Pj66pMh — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

وأصيب آدم وناس بفيروس كورونا وبعد شفائه أجرى اختبارات كشفت عن وجود مشكلة في القلب تحتاج لفحوصات دقيقة للتحقق منها وعلاجها والكشف عن مستقبل اللاعب.

وأكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري الخبر وقال: ”لقد قررنا الحفاظ على سرية الحالة الصحية لآدم وناس بناء على نصيحتي، كان قد أصيب بفيروس كورونا وأظهرت الفحوصات الأخيرة التي أجراها مشكلة في قلبه، وعليه فعل المزيد من الفحوصات ولو كنا قد كشفنا عن الأمر لم نكن لنرى اللاعب مجددا“.

وأضاف مدرب المنتخب الجزائري: ”غادر بيير أوباميانغ وليمينا لاعبا منتخب الغابون البطولة لنفس السبب ولم نتمكن من قول كل شيء حول آدم وناس“.

وبحسب ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن رافائيل كانونيكو طبيب نابولي سيتصل باللاعب آدم وناس والطاقم الطبي للمنتخب الجزائري للحصول على توضيحات كاملة حول صحة اللاعب.

حفيظ دراجي يرد على صور إهانته للمغرب (شاهد) https://t.co/69Xdyay9x8 pic.twitter.com/cC7cUzH7F4 — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وتعرض عدة لاعبين لمشاكل في القلب بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وكشفت تقارير إعلامية عن 3 حالات في أمم أفريقيا ضمت المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري وثنائي منتخب الغابون أوباميانغ وليمينا.

كما تعرض نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا جوشوا كيميش لنفس المشكلة بعد إصابته بفيروس كورونا ورفضه التلقيح ضد الوباء، وما زال يعالج حاليا ويغيب عن فريقه.

وودع المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعد خسارته الثقيلة بنتيجة 1\3 أمام كوت ديفوار، يوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة للبطولة.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب الجزائر عند نقطة وحيدة في المركز الأخير في المجموعة الخامسة من تعادله مع سيراليون، ولم يسجل منتخب الجزائر سوى هدف واحد في كأس الأمم الأفريقية، حيث تعادل سلبيًا مع سيراليون، ثم خسر 0/1 أمام غينيا الاستوائية قبل أن يسقط أمام كوت ديفوار 1/3.