أمم أفريقيا: إصابة منذر الكبير بفيروس كورونا.. وغيابه عن مباراة تونس ضد نيجيريا

انضم مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، و 4 من طاقمه الفني إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، قبل يومين من مباراة ”نسور قرطاج“ المرتقبة أمام نيجيريا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكد راديو ”موزاييك أف أم“ التونسي، أن نتائج فحوصات الكبير، وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية، وهو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب“ أمام نيجيريا.

ولكن ”الكبير“ كان سيغيب على أية حال عن تلك المواجهة، إذ إنه تلقّى طردًا ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي أمام غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة الخميس.

وخاضت تونس المباراة في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أبرزهم: علي معلول، وغيلان الشعلالي، ومحمد علي بن رمضان، ووهبي الخزري.

وخطفت غامبيا فوزًا قاتلًا من تونس المنقوصة بسبب كوفيد-19، بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، غير أن ”نسور قرطاج“ عبر إلى ثمن النهائي كأحد أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة.