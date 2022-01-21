لماذا ودع منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية مبكرا؟

ودع منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا، في مفاجأة مدوية بعدما تلقى هزيمة مريرة على يد كوت ديفوار بنتيجة 3/1، مساء الخميس، في ختام دور المجموعات بالنسخة الحالية المقامة في الكاميرون.

ونجح المنتخب الإيفواري في إنهاء أحلام حامل اللقب في العودة مجددا إلى ساحة المنافسة بعد أن تفوق على أرضية ملعب (غابوما) بشكل واضح، ليخسر المنتخب الجزائري الرهان ويودع مبكرا من مرحلة المجموعات.

حفيظ دراجي يرد على صور إهانته للمغرب (شاهد) https://t.co/69Xdyay9x8 pic.twitter.com/cC7cUzH7F4 — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أسباب الخروج المبكر لمنتخب الجزائر من كأس الأمم الأفريقية:

لعنة حامل اللقب

بالعودة إلى التاريخ، فالمنتخب الجزائري ليس الأول بين ضحايا لعنة حامل اللقب على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت النسخ الأخيرة لأمم أفريقيا وبالتحديد منذ نهاية مشوار الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي سيطر على البطولة 3 نسخ متتالية، عدة وقائع للخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية بالنسبة لحامل اللقب.

وودع منتخب الكاميرون نسخة 2019 وهو حامل اللقب من دور الستة عشر على يد نيجيريا، كما أن منتخب كوت ديفوار بطل نسخة 2015 ودع من دور المجموعات بالنسخة التالية عام 2017، بخلاف أن منتخب نيجيريا بطل نسخة 2013 غاب من الأساس عن النسخة التالية وهو نفس حال منتخب مصر بطل 2010 في نسخة 2012.

الخسارة بسبب "لعنة إيبوسي".. بلماضي ينفعل على صحفي كاميروني (فيديو) https://t.co/gbG4xrUKC4 pic.twitter.com/AQHReed6QC — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

أزمة منتصف الموسم

يرى بعض الخبراء أن ما حدث لمنتخب الجزائر سببه الرئيسي إقامة البطولة في منتصف الموسم الكروي خاصة أن أغلب لاعبي منتخب محاربي الصحراء يشاركون مع أنديتهم في أوروبا ومنشغلون بإمكانية فقدان أماكنهم في تشكيلات فرقهم.

ويرى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك لاعبين لم يبذلوا قصارى جهدهم خوفا من التعرض للإصابة أو الغياب عن الملاعب لفترة وهو ما أدى لهذا الأداء الهزيل.

ويختلف المدرب نبيل نغيز المدير الفني لمنتخب الجزائر الأسبق في حديثه لشبكة ”إرم نيوز“ مع هذا الرأي مؤكدا أن هذا الكلام مرفوض لأن اللاعبين لم يقصروا بالفعل وقدموا أقصى ما لديهم ولكن هناك حالة واضحة من سوء التوفيق.

وأشار إلى أن هناك عناصر جديدة ظهرت مع المنتخب الجزائري وقدمت كل ما لديها وهناك عوامل أخرى لعبت بشكل واضح في خروج الجزائر على رأسها التأثر بسوء أرضية الملعب والرطوبة وإصابات فيروس كورونا بين بعض اللاعبين.

رياض محرز يهدر ركلة جزاء لمنتخب الجزائر وتعليق مثير من حفيظ دراجي (فيديو) https://t.co/bnJrjC58oe pic.twitter.com/ypLE2EcxkT — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

الثقة الزائدة

عانى منتخب الجزائر بشكل واضح من الثقة الزائدة بحسب ما يراه حماده صدقي المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر ومساعد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة في حديثه لـ“إرم نيوز“.

وأشار صدقي إلى أن المنتخب الجزائري دفع ثمن عدم تقديره لمنافسيه في المجموعة وتحديدا في أول مجموعتين، مؤكدا أن حالة التعالي والثقة الزائدة في مباراة سيراليون أدت لضياع العديد من الفرص السهلة وفقدان نقطتين وهو ما وضع اللاعبين تحت الضغوط.

وأضاف: ”منتخب الجزائر لم يودع الكان بالخسارة أمام منتخب كوت ديفوار بل بالعكس الخروج من البطولة جاء لفقدان 5 نقاط أمام سيراليون وغينيا الاستوائية، فالخسارة أمام كوت ديفوار واردة؛ لأنه منتخب كبير وحتى في النسخة الماضية ودع بصعوبة أمام الجزائر“.

ويرى صدقي أن تصفيات كأس العالم 2022 وخوض المباراة الفاصلة في شهر مارس المقبل ستكون نقطة فارقة إما بانتفاضة هذا الجيل ومدربه جمال بلماضي أو تسريحه وتعيين مدرب جديد.

أخطاء بلماضي

يتحفظ البعض على أخطاء ارتكبها جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في طريقة إدارته للمباريات في البطولة القارية.

وعانى منتخب الجزائر بشكل واضح من غياب صانع الألعاب المؤثر الذي يجيد توزيع الكرة بعدما تجاهل بلماضي ضم أمير سعيود لاعب الطائي السعودي بخلاف الاعتماد على سفيان فيغولي رغم إصابته قبل البطولة، وعدم منح الفرصة منذ البداية للمخضرم ياسين براهيمي.

وتعرض بلماضي لانتقادات لإشراك رامز زروقي لاعب خط الوسط رغم تأثره بشكل واضح على المستوى البدني وعدم جاهزيته بالصورة المطلوبة.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي ”كاف“ لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب الجزائري يعاني بالفعل بشكل واضح من عدم جاهزية بعض اللاعبين وبعض الصعوبات التي أثرت عليه في البطولة.

وأضاف: ”منتخب الجزائر لديه قدرات هجومية لا ينكرها أحد ولكن الوصول لمرمى الجزائر أصبح سهلا؛ وهو ما يدل على ضعف خط الوسط وفقدان أهم ميزة لمحاربي الصحراء وهي الضغط في وسط الملعب“.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري قادر على الانتفاضة سريعا وتعلم درس الكان وتقديم مستويات أفضل بكثير في تصفيات كأس العالم، ولكن الضغوط ستكون أقوى بكثير على محاربي الصحراء.