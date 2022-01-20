حفيظ دراجي يرد على صور إهانته للمغرب (شاهد)

رد المذيع الجزائري حفيظ دراجي المعلّق بقنوات ”بي إن سبورتس“ على منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يسب فيه مملكة المغرب.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل يزعم ناشريها أن حفيظ دراجي يسب المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.

وكتب دراجي ردًا على هذه الصرة قائلا: يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيء منسوب الي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي“.

واختتم: ”لا حول ولا قوة إلا بالله“.

يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيئ منسوب الي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي.

لا حول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/BFu9PidfU9 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 20, 2022

وودع حامل اللقب منتخب الجزائر، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بخسارته اليوم الخميس، 1-3 أمام كوت ديفوار، ليكتفي بنقطة يتيمة خلال هذه النسخة.

وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس كوت ديفوار لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتقدم منتخب ”الأفيال“ في الدقيقة 24 بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسي أمام المرمى ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس.

وضاعف إبراهيم سنغاري الغلة في الدقيقة 39 بعدما أرسل سيرج أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنغاري بضربة رأس قوية.

وسجل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

وقلص منتخب الجزائر الفارق بواسطة سفيان بن دبكة التي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك.

وألغى الحكم هدفين لمنتخب كوت ديفوار سجلهما كيسي وسيباستيان آلير بسبب التسلل.

وكان رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر.

وكاد منتخب الجزائر أن يتقدم في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

فبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى إسماعيل بن ناصر الذي سددها مباشرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.

وتأهل منتخب كوت ديفوار في صدارة المجموعة.