أمم أفريقيا.. غامبيا تصعق تونس بهدف قاتل وتحسم المركز الثاني في المجموعة السادسة

خطف البديل أبلي جالو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتصعق غامبيا منافستها تونس بالفوز عليها 1-صفر، وتحسم المركز الثاني بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، اليوم الخميس.

وسدد جالو كرة قوية تابعها البشير بن سعيد حارس مرمى تونس وهي تسكن الشباك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفعت غامبيا، التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية، رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع مالي المتصدرة التي فازت 2-صفر على موريتانيا، لكن مالي تتفوق بفارق الأهداف.

وحلت تونس في المركز الثالث، وستواجه نيجيريا في دور الستة عشر.

رغم الخسارة أمام غامبيا، وب 3 نقاط فقط تونس 🇹🇳 تبلغ ثمن نهائي #بطولة_الأمم_الأفريقية ضمن أفضل ثوالث المجموعات، وخلف مالي وغامبيا.#AFCON2021 pic.twitter.com/6BfhXOS4UX — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

مالي تتجاوز موريتانيا بسهولة وتتصدر مجموعتها

قاد هدف مبكر للظهير الأيسر ماساديو حيدرة مالي إلى فوز مريح 2-صفر على موريتانيا لتتصدر المجموعة السادسة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل حيدرة أسرع هدف في البطولة عندما هز الشباك بعد 92 ثانية فقط قبل أن تضيف مالي الهدف الثاني عبر ركلة جزاء نفذها المهاجم إبراهيما كوني بنجاح ليهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وأنهت مالي دور المجموعات في الصدارة بسبع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن جامبيا صاحبة المركز الثاني.

وانضمت لهما تونس في دور الستة عشر بعد اقتناصها أحد المقاعد بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستلتقي مالي مع غينيا الاستوائية في الدور الثاني في ليمبي يوم الأربعاء المقبل.

وتسعى مالي لحصد لقبها القاري الأول بعدما حلت ثانية في اخر بطولة استضافتها الكاميرون عام 1972.