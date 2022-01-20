الخسارة بسبب "لعنة إيبوسي".. بلماضي ينفعل على صحفي كاميروني (فيديو)

بدا جمال بلماضي المدير الفني للجزائر حزينا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة منتخب بلاده 3-1 أمام كوت ديفوار ووداع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كمتذيل لترتيب المجموعة الخامسة رغم أنه حامل اللقب، لكنه غضب لسبب مختلف تماما بسبب سؤال من أحد الصحفيين الكاميرونيين.

وودعت الجزائر حاملة اللقب البطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل من دور المجموعات بعد الخسارة من كوت ديفوار وهي الثانية على التوالي بعد الهزيمة 1-صفر أمام غينيا الاستوائية في الجولة الماضية.

وكانت غينيا الاستوائية أنهت سجل الجزائر الرائع بخوض 35 مباراة متتالية دون هزيمة في المباراة الماضية، بينما تلاعبت كوت ديفوار بحاملة اللقب وكادت النتيجة أن تكون كارثية.

وتصدرت كوت ديفوار المجموعة بسبع نقاط تليها غينيا الاستوائية في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزها 1-صفر على سيراليون التي ودعت أيضا البطولة.

وقالت صحيفة ”النهار“ الجزائرية إن ما زاد من حزن بلماضي وغضبه في المؤتمر الصحفي سؤال من أحد الصحفيين الكاميرونيين وجهه إلى المدير الفني بشأن ما إذا كان سبب خروج الجزائر المبكر من البطولة ”يعود للعنة اللاعب الكاميروني الراحل ألبير إيبوسي؟“.

ورد بلماضي على الصحفي غاضبا: ”لا أعلم من سمح لك بالدخول إلى هنا، لكن من فعل ذلك فلقد ارتكب خطأ مهنيا كبيرا“.

وكان الكاميروني ألبير إيبوسي لاعبا في شبيبة القبائل الجزائري عندما وافته المنية متأثرا بإصابته بمقذوف ألقته الجماهير الغاضبة بعد هزيمة فريقه على أرضه أمام اتحاد العاصمة في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم عام 2014.

وذكرت وسائل الإعلام حينها أن إيبوسي، هداف الدوري الجزائري في الموسم الذي سبق وفاته، أصيب في رأسه أثناء رشق جماهير شبيبة القبائل للاعبين بالحجارة والألعاب النارية أثناء مغادرتهم الملعب بعد المباراة.

لكن ما أثار غضب الجماهير الكاميرونية رغم مرور نحو ثمانية أعوام على وفاة إيبوسي ما قاله الطبيب الذي قام بعملية تشريح جثة اللاعب بطلب من عائلة إيبوسي بأنه يوجد ”احتمال كبير أن يكون إيبوسي قد عاد إلى غرفة تغيير الملابس وهو على قيد الحياة ودون أية إصابة“، مستخلصا طبقا للتحاليل الطبية التي أجراها أنه تعرض إلى العنف والضرب داخل غرفة تغيير الملابس، وحاول أن يدافع عن نفسه، لكن تم منعه من التحرك من طرف مجهولين قاموا بلي يده اليسرى ثم ضربوه على الجمجمة وهناك أدلة طبية تؤكد ذلك“.

ومن ناحية أخرى كتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر حسابه على تويتر عقب المباراة: ”هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرًا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدًا.. حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله“.

هذا هو منطق كرة القدم..يبقى الكبير كبيرًا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدًا..حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 20, 2022

وودعت الجزائر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021″، عقب خسارتها أمام نظيرتها كوت ديفوار بثلاثة أهداف لواحد، الخميس، في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

واستغل منتخب كوت ديفوار الصورة المهتزة التي ظهر بها ”محاربي الصحراء“ في الشوط الأول، ودخل الاستراحة متقدما بهدفين أحرزهما كل من، فرانك كيسي وإبراهيم سنغاري، في الدقيقتين 22 و39.

ومع مطلع الشوط الثاني باغت نيكولاس بيبي المرمى الجزائري بهدف ثالث عند الدقيقة 54، قبل أن يتحصل رجال جمال بلماضي على ركلة جزاء في الدقيقة 60، نفذها رياض محرز بالقائم وأهدر فرصة تقليص الفارق.

محاولات المنتخب الجزائري المتكررة أثمرت عن هدف جاء مع حلول الدقيقة 73، إثر كرة مررها عيسى مندي إلى المتقدم سفيان بن دبكة الذي تابعها بمرمى كوت ديفوار برأسية متقنة.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب غينيا الاستوائية على نظيره السيراليوني بهدفٍ وحيد أحرزه بابلو غانت عند الدقيقة 38.

وفي ضوء هذه النتائج، تصدرت كوت ديفوار الترتيب برصيد 7 نقاط، تليها غينيا الاستوائية بـ6 نقاط، وسيراليون ثالثا بنقطتين، وأخيرا حلت الجزائر حاملة اللقب بنقطة وحيدة.