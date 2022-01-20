مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية ومواعيدها

تأهل 16 منتخبا بالفعل إلى الدور الثاني في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من فبراير/شباط المقبل، وقد تحددت بالفعل بعض المواجهات، لكن البعض الآخر بانتظار نتيجة مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة.

وودع منتخب الجزائر حامل اللقب البطولة بعد الخسارة 3-1 أمام كوت ديفوار، التي تصدرت المجموعة الخامسة بسبع نقاط، تليها غينيا الاستوائية التي فازت 1-صفر على سيراليون لتتأهل إلى دور الستة عشر للمرة الثالثة، في ثالث مشاركاتها في البطولة.

وفشلت سيراليون في التعادل الذي كان كافيا لتأهلها إلى دور الستة عشر، لكنه في الوقت ذاته منح جزر القمر تأهلا تاريخيا في مشاركتها الأولى في البطولة، وذلك بعد ضمان التأهل كثالث المجموعة الأولى خلف الكاميرون وبوركينا فاسو.

وفيما يلي المنتخبات الـ16 التي تأهلت للدور الثاني:

المجموعة الأولى:

الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر

المجموعة الثانية:

السنغال وغينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة:

المغرب والغابون وجزر القمر

المجموعة الرابعة:

نيجيريا ومصر

المجموعة الخامسة:

كوت ديفوار وغينيا الاستوائية

المجموعة السادسة:

غامبيا ومالي وتونس (يتبقى تحديد ترتيب المجموعة)

مواجهات دور الستة عشر ومواعيدها:

ستفتتح مباريات دور الستة عشر بمواجهة بوركينا فاسو والغابون، في تمام الساعة 18:0 بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) يوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني الحالي، تليها مواجهة نيجيريا مع فريق لم يتم تحديده بعد، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وفي اليوم التالي تلتقي غينيا مع فريق يحدد لاحقا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ثم الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة ستلتقي بعدها بثلاث ساعات مع جزر القمر.

وفي يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني الحالي، تلعب السنغال مع الرأس الأخضر، ثم المغرب مع مالاوي بعدها بثلاث ساعات.

وفي ختام أيام دور الستة عشر، تلتقي مصر مع كوت ديفوار في مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل، في إعادة لنهائي نسخة 2006 في مصر، وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ثم تليها مباراة غينيا الاستوائية مع فريق يحدد لاحقا في ختام مباريات الدور الثاني.