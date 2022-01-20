جماهير كوت ديفوار تجتاح الملعب بعد الفوز على الجزائر.. وانهيار يوسف بلايلي (فيديو)

شهدت مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار، والتي أقيمت على ستاد (غابوما) بمدينة دوالا الكاميرونية، اجتياح الجماهير الإيفوارية ملعب اللقاء عقب الفوز بثلاثية على ”الخضر“ والتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة اجتاحت جماهير كوت ديفوار الملعب للاحتفال مع لاعبي الفريق، بعد التأهل على حساب الجزائر والفوز بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تم التقاط يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري وهو يبكي في حالة انهيار، بعد الهزيمة الكبيرة، والخسارة ووداع بطولة أفريقيا من الدور التمهيدي.

وودع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 من الدور الأول، بخسارته أمام كوت ديفوار (3-1)، وحصوله على نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، ليخرج من دور المجموعات بعد أن كان حاملاً للقب في النسخة الماضية التي احتضنتها مصر عام 2019.

وأعاد محاربو الصحراء سيناريو عام 1992، بعد أن حقق الفريق الجزائري لقب بطولة أفريقيا خلال عام 1990، بعد الفوز في النهائي على منتخب نيجيريا بهدف دون رد، ليشارك الفريق في النسخة التالية التي أقيمت عام 1992، ويودع من الدور الأول.

وتعادل المنتخب الجزائري أمام الكونغو في نسخة 92 بهدف لكل فريق، وخسر من كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، ليعيد ما حدث في النسخة الحالية بعد تعادله أمام سيراليون، ثم خسارته أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-1، وأخيراً أمام كوت ديفوار بنتيجة 1-3.

يذكر أن المنتخب الجزائري سجل هدفا واحدا فقط في النسخة الحالية من توقيع سفيان بن دبكة، لاعب فريق الفتح، فيما أضاع رياض محرز نجم مانشستر سيتي ضربة جزاء أمام أفيال ساحل العاج.

‭*‬ غياب الفعالية

وتحسر جمال بلماضي مدرب الجزائر على غياب الفعالية لكنه دافع عن لاعبيه الذين فازوا بكأس العرب في قطر مؤخرا.

وقال عقب المباراة لشبكة ”بي إن سبورتس“: ”لا نستحق خسارة كهذه لكننا لم نضع المكونات اللازمة للفوز.

”افتقدنا الفعالية حتى ركلة الجزاء أهدرناها، تركنا مساحات لساحل العاج ولم نتحكم في اللعب وأخفقنا في العودة في النتيجة.

”الرغبة في تمثيل الجزائر بأحسن طريقة كانت موجودة لكن اليوم لم تكن مسألة إرادة بل مسألة قدرة“.

وكانت غينيا الاستوائية أنهت سجل الجزائر الرائع بخوض 35 مباراة متتالية دون هزيمة في انتكاسة كبيرة في المباراة السابقة وتلاعب منتخب كوت ديفوار بنظيره الجزائري اليوم وكادت النتيجة أن تكون كارثية.