منتخب الجزائر يسقط أمام كوت ديفوار ويودع كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات

ودع المنتخب الجزائري، حامل اللقب، بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعد خسارته الثقيلة بنتيجة 1/4 أمام كوت ديفوار، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة للبطولة.

وتقدم فرانك كيسي لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من نيكولاس بيبي.

ووقّع ابراهيم سنغاري الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 39، من ضربة رأسية قوية بعد كرة ثابتة لعبها سيرج أورييه في الدقيقة 39، وانتهى الشوط الأول على تقدم كوت ديفوار 2/0.

وعمّق نيكولاس بيبي جراح الجزائر بعدما سجل الهدف الثالث لكوت ديفوار في الدقيقة 54.

ومنح الحكم منتخب الجزائر ركلة جزاء تقدم رياض محرز لتسديدها لكنها اصطدمت في القائم في الدقيقة 60.

ونجح سفيان بن دبكة في الدقيقة 73 بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة عرضية من عيسى ماندي.

ووقع سباستيان هيلير الهدف الرابع لكوت ديفوار في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب الجزائر عند نقطة وحيدة في المركز الأخير في المجموعة الخامسة من تعادله مع سيراليون.

ولم يسجل منتخب الجزائر سوى هدف واحد في كأس الأمم الأفريقية، حيث تعادل سلبيًا مع سيراليون، ثم خسر 0/1 أمام غينيا الاستوائية قبل أن يسقط أمام كوت ديفوار 1/3.

وصعد منتخب كوت ديفوار بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى دور الـ16 بعدما فاز 1/0 على سيراليون سجله بابلو غانيت في الدقيقة 38.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب تونس مع غامبيا وموريتانيا مع مالي في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية.

وضمنت التأهل منتخبات: الكاميرون، المضيف، وبوركينا فاسو، عن المجموعة الأولى، والسنغال وغينيا، ومالاوي عن المجموعة الثانية، والمغرب، والغابون عن المجموعة الثالثة، ونيجيريا، ومصر عن المجموعة الرابعة، وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 أيام: الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، في حين تلعب مباريات ربع النهائي، يومي 29 يناير و30 يناير، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يومي 2 و3 فبراير، ثم مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية، يوم الأحد 6 فبراير.