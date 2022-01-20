الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب الجزائر مساء اليوم الخميس مواجهة حاسمة ضد منافسه كوت ديفوار تحت شعار الفرصة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية.

وتقام اليوم الخميس 4 مواجهات في ختام مرحلة المجموعات تبدأ باللقاء المرتقب بين الجزائر وكوت ديفوار بينما يلعب في التوقيت ذاته منتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

ويلعب منتخب تونس ضد جامبيا في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة ويلتقي في التوقيت ذاته منتخب مالي مع موريتانيا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الجزائر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت الجزائر على ملعب (غابوما) بمدينة دوالا الكاميرونية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز.

ترتيب المجموعة.. وحسابات التأهل

يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة منتخب كوت ديفوار برصيد 4 نقاط وخلفه غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط ثم سيراليون برصيد نقطتين والجزائر برصيد نقطة.

وتؤكد لائحة البطولة أنه في حالة التساوي بين فريقين فيتم اللجوء لنتيجة المواجهة المباشرة في البطولة ثم فارق الأهداف ثم الأعلى تهديفاً ثم القرعة.

ويحتاج منتخب الجزائر لتحقيق الفوز والوصول إلى 4 نقاط وهو ما يضمن له التأهل بشكل رسمي بشرط خسارة أو فوز غينيا الاستوائية لتفوقه في المواجهة المباشرة ضد كوت ديفوار.

وسيكون منتخب الجزائر خارج الصورة تماماً حال خسارته أو التعادل الذي يصل به إلى نقطتين أيضاً ويطيح به خارج حسابات التأهل.

وفي حال تعادل غينيا الاستوائية وفوز الجزائر ، فإن صراع فارق الأهداف سيحسم المتأهل وفي حالة التساوي سيكون الفيصل هو القرعة.

تاريخ المواجهات

بدأت المواجهات بين منتخبي كوت ديفوار والجزائر في دورة الألعاب الأفريقية 1965 وفاز منتخب كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في دور المجموعات ثم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتفوق منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية 1968 بنتيجة 3-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في أمم أفريقيا 1988 وكسر المنتخب الجزائري تفوق الأفيال وحقق الفوز الأول في تصفيات مونديال 1990 بالفوز بنتيجة 1-0 بعد التعادل دون أهداف.

وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-0 في كأس الأمم الأفريقية 1990 ورد الأفيال بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 1992 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1994 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز الأفيال بنتيجة 1-0.

وتغلب منتخب الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية 1999 ثم تغلب منتخب الجزائر بنتيجة 3-2 في ربع نهائي نسخة كأس الأمم الأفريقية 2010.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 في أمم أفريقيا 2013 ثم فاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 في ربع نهائي أمم أفريقيا 2015 ثم تجدد الموعد في ربع نهائي نسخة أمم أفريقيا 2019 وفاز منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

انتفاضة حامل اللقب

يتطلع منتخب الجزائر للانتفاضة من أجل اللحاق بسباق التأهل عن هذه المجموعة وتحقيق الفوز الأول بعد بداية متعثرة بالخسارة أمام غينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة كوت ديفوار مصيرية وشاقة وأمام منتخب قوي ومنظم وله تاريخ كبير في الكرة الأفريقية.

وأوضح أن منتخب الجزائر مطالب بتحقيق الفوز بغض النظر عن أي حسابات آخرى مؤكداً أن الفوز يحتاج في الأساس لمجهود مضاعف من جانب لاعبي الجزائر.

وعاد الثننائي آدم وناس ورامز زروقي لتدريبات منتخب الجزائر ، ويعتمد بلماضي على طريقة 4-3-3 التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع عيسى ماندي وجمال بلعمري ويوسف عطال ورامي بنسبعيني.

ويقود خط الوسط سفيان بن دبكة وبجواره إسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي وفي الهجوم يوسف بلايلي ورياض محرز وبغداد بونجاح.

ثأر الأفيال

يتطلع منتخب كوت ديفوار لحسم التأهل على حساب الجزائر والثأر من محاربي الصحراء الذين أطاحوا بالأفيال من أمم أفريقيا 2019.

وقال الفرنسي باتريس لوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن التعادل يكفي فريقه للتأهل بشكل رسمي إلى ثمن النهائي.

وأوضح أن منتخب كوت ديفوار سيبحث أيضاً عن الفوز مثلما يسعى منتخب الجزائر لحصد الانتصار لضمان التأهل إلى ثمن النهائي وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

ويعتمد منتخب كوت ديفوار على تشكيلة تضم حارس المرمى علي سانجاري وأمامه رباعي خط الدفاع إيريك بايلي وسيمون ديلي وسيرج أورييه وغيسلان كونان.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره جان ميشيل سيري وإبراهيم سنجاري مع ثلاثي الهجوم نيكولاس بيبي وويلفريد زاها وسباستيان هيلر.

وقال المدرب الجزائري نبيل نجيز لـ“إرم نيوز“ إن منتخب بلاده ليس أمامه سوى تحقيق الفوز على حساب كوت ديفوار للتأهل مؤكداً أن المنتخب الجزائري لديه الأسلحة التي تساعده على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن منتخب الجزائر لديه العديد من النجوم وينقصه فقط تلافي سوء الحظ والفاعلية على المرمى واستغلال الفرص خاصة أن الضغوط ستزداد مع مرور الوقت.