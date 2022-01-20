الصحف الرياضية: الجزائر دون هامش للخطأ.. إنذار لديمبلي التجديد أو الرحيل.. وبرشلونة تشافي على المحك

شكل إقصاء أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا ولقاءات برشلونة وريال مدريد في نفس الدور أمام بلباو وإلتشي وفوز مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وإنذار برشلونة لعثمان ديمبيلي بالتجديد أو الرحيل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف باللقاء الحاسم للمنتخب الجزائري أمام الكوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا ونتائج لقاءات الدوري الفرنسي وتأهل إنتر ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا وبرشلونة للسيدات على حساب ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني وفضيحة المراهنات في آرسنال وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد 2-0 وكتبت :“أتلتيكو مدريد دون روح“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد 1-0 وكتبت :“ أليكسيا تضع برشلونة في النهائي بهدف في الدقيقة الـ 91 ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات أتلتيك بلباو – برشلونة وإلتشي – ريال مدريد في دور 16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ دون كورتوا ولا كريم بنزيما “ و “ لقاء فاصل مع حسابات معلقة ”.

كما اهتمت بلقاء رافائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ومعاقبة لجنة المسابقات ريال بيتيس باللعب دون جمهور لقاءين بعد أحداث لقاء الكأس أمام إشبيلية.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيك بلباو وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ أتلتيك بلباو يضع برشلونة تشافي على المحك في مباراة واحدة لبلوغ ربع النهائي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات تجديد عقد عثمان ديمبيلي وإنذار إدارة برشلونة وكتبت :“ إنذار لديمبيلي : إما التجديد أو الرحيل ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء إلتشي وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ يتم اختبار ريال مدريد دون كريم بنزيما“.

كما اهتمت بتأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 1-0 وكتبت :“ السوبر أليكسيا تضع برشلونة في النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد 2-0 وكتبت :“ القاع“.

كما تحدثت عن لقاءات إلتشي وريال مدريد الذي يعرف عودة غاريث بيل و أتلتيك بلباو وبرشلونة في غياب ديمبيلي بسبب مشكلة تجديد عقده وكتبت :“ غاريث بيل يعود بعد غياب 145 يوما “ و “ كلاسيكو التشويق مع ديمبيلي ، التجديد أو الرحيل“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إشبيلية أمام فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني وتضييع فرصة تقليص الفارق عن ريال مدريد المتصدر لنقطتين وكتبت :“ توقيف إشبيلية ”.

كما اهتمت بتأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد ولقاء رافائيل نادال القادم في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيك بلباو وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا مع الإنذار الأخير لعثمان ديمبيلي وكتبت :“ كأس الملك مع إنذار أخير “ و “ تشافي : إما أن يجدد ديمبيلي أو يرحل الآن ”.

الصحيفة تحدثت عن تأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس السوبر الإسباني بالفوز على ريال مدريد 1-0 وكتبت :“ أليكسيا تضع برشلونة في النهائي بالدقيقة الـ 91 ”.

الصحيفة اهتمت بإقصاء أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة 2-0 أمام ريال سوسيداد و لقاء إلتشي وريال مدريد وكتبت :“ ريال سوسيداد كبير يسقط أتلتيكو مدريد “ و “ تحد دون كورتوا وكريم بنزيما ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد 3-1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ تحت الضغط شباب يونايتد يبرهنون غلط النقاد ”.

كما تحدثت عن الفوز المثير لفريق توتنهام على ليستر سيتي في الوقت بدل الضائع 3-2 وكتبت :“ أعجوبة ستيفن ”.

واهتمت الصحيفة بالتحقيق في مراهنات تخص لاعب آرسنال بحصوله على بطاقة صفراء وكتبت :“ آرسنال في مشكلة الرهانات الصفراء ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل 3-1 على لوريان بالدوري الفرنسي والتعاقد مع حاتم بنعرفة وكتبت :“ و بنعرفة يصل ”.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الجزائري ومنتخب الكوت ديفوار الحاسم في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون وكتبت :“ منتخب الجزائر دون هامش للخطأ ”.

الصحيفة اهتمت بكليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومستقبله وكتبت :“ كليان مبابي تحت المراقبة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات يوفنتوس وكتبت :“ آرثر نحو آرسنال و يوفنتوس يرغب في التعاقد مع زكريا“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل إنتر ميلانو لربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على إمبولي بصعوبة 3-2 وهدف سينسي في الوقت الإضافي الثاني وكتبت :“ سينسي هدف والتحيات والقبلات ”.