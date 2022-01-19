المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس أفريقيا.. والمواجهات المحددة

اقترب الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية من خط النهاية بعد مباريات، اليوم الأربعاء.

واختمت مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بفوز منتخب مصر 1/0 على السودان، ونيجيريا 2/0 على غينيا بيساو.

منتخب مصر يهزم السودان ويتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية (فيديو) https://t.co/yUhocZuWSr pic.twitter.com/Ll8prc2JQD — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

ولحق منتخب مصر، أكثر منتخب تتويجًا بكأس الأمم الأفريقية، بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، وكصاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وضمنت التأهل منتخبات: الكاميرون، المضيف، وبوركينا فاسو، عن المجموعة الأولى، والسنغال وغينيا، ومالاوي عن المجموعة الثانية، والمغرب، والغابون عن المجموعة الثالثة، ونيجيريا، ومصر عن المجموعة الرابعة.

في حين لم تعرف هوية أي متأهل من المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث تختتم مباريات المجموعتين، يوم الخميس.

وسيكون أمام الجزائر خيار الفوز فقط على كوت ديفوار لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، في الوقت الذي يلعب فيه منتخب سيراليون مع غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يلعب منتخب مالي مع موريتانيا، وغامبيا مع تونس.

المباريات المحددة في دور الـ16

وحتى الآن تأكدت مواجهة بوركينا فاسو مع الغابون، والسنغال مع الرأس الأخضر، والمغرب مع مالاوي، في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب بوركينا فاسو مع الغابون، يوم 23 يناير، والسنغال أمام الرأس الأخضر، والمغرب ضد مالاوي، يوم 25 يناير.

وبعد تأهله إلى دور الـ16 سيسعى المنتخب المصري إلى التتويج باللقب، وتعويض إخفاقه في نيل البطولة، العام 2019، التي أقيمت في مصر حيث ودع من دور الـ16.

وسبق أن نال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات (رقم قياسي)، آخرها كان، العام 2010.

مهمة صعبة للجزائر

وسيكون منتخب الجزائر أمام مهمة صعبة عندما يلاقي كوت ديفوار، يوم الخميس، حيث لا بديل أمام حامل اللقب سوى الفوز على كوت ديفوار لضمان التأهل إلى دور الـ16 وإلا سيخرج من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

وكان منتخب الجزائر قد واجه كوت ديفوار في ربع نهائي، نسخة 2019، حيث فاز محاربو الصحراء بركلات الترجيح (4/3) بعد التعادل 1/1.

في حين يبدو وضع منتخب تونس أفضل حالًا، حيث يمكن لنسور قرطاج التأهل إلى دور الـ16 حال الفوز على غامبيا، وقد يتأهل المنتخب العربي كذلك في حال التعادل.