ملعب "غابونا" يثير أزمة بين الجزائر والكاميرون قبل مباراة كوت ديفوار (فيديو وصور)

أثار سؤال لصحفي جزائري موفد مع بعثة ”الخضر“ المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عن حالة ملعب غابونا في مدينة دوالا الكاميروني الذي سيستضيف مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ختام مباريات المجموعة الخامسة في البطولة يوم الأحد، غضب المسؤول الإعلامي الكاميروني الذي كان يدير المؤتمر الصحفي للمدير الفني جمال بلماضي والقائد رياض محرز.

ويبدو ملعب غابونا بحالة سيئة للغاية لدرجة أن البعض وصفه ”بمزرعة غابونا“ في إشارة إلى سوء حالة العشب والأرضية.

وقالت صحيفة ”النهار“ الجزائرية إن جميع الإعلاميين الجزائريين وكذلك بلماضي أبدوا انزعاجهم من المسؤول الكاميروني الذي كان يدير المؤتمر الصحفي نظرا لأنه كان يوقفه كلما جاء الحديث عن الحالة السيئة للملعب.

وانتقد موفد صحيفة ”النهار“ أرضية الملعب الأمر الذي أثار غضب المسؤول الكاميروني ودفع بلماضي للدفاع عن مواطنه بالتأكيد على أن الكاميرونيين لا يحبون الانتقادات فيما يتعلق بتنظيم النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية.

وكان الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لكوت ديفوار قد أثار غضب بلماضي أيضا من خلال تصريحاته بشأن أرضية الملعب الذي سيستضيف مباراة الفريقين في ختام مباريات دور المجموعة الخامسة يوم الخميس.

وقال بوميل في مؤتمر صحفي سبق لقاء بلماضي عن ملعب غابونا: ”أرضية الملعب مقبولة، لا يمكن القول إنها رائعة، لكنها مقبولة، لكن مع توالي المباريات تراجعت وعلينا أن نتعامل مع هذه الظروف لأنها كرة القدم”.

ورفض الاتحاد الأفريقي (الكاف) تغيير الملعب لتقام المباراة على ملعب غابونا في دوالا رغم الانتقادات.

وبرّر (الكاف) قراره أنه لا يستطيع تغيير المكان بحكم أن الوقت لا يسمح لذلك، ويذكر أن الصور الأخيرة للملعب تؤكد عدم جاهزيته ووصفه البعض بـ“المزرعة“.

وملعب غابونا، أو ملعب دوالا متعدد الأغراض يتسع لـ 50 متفرجا، ويشمل مضمارا مخصصا لألعاب القوى، ويحتوي على عدد من ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وملاعب التنس وحوض سباحة أولمبي مكون من 8 حارات ومراكز مؤتمرات ومراكز تجارية وفندق فاخر من فئة الأربع نجوم وموقف للسيارات.

وبات منتخب الجزائر حامل اللقب في موقف حرج، بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نظيره غينيا الاستوائية، في ثاني جولات كأس أمم أفريقيا.

وتتذيل الجزائر ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، قبل المباراة الختامية والمصيرية في المجموعة أمام كوت ديفوار المتصدرة بأربع نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني، ونقطتين لسيراليون قبل لقاء الفريقين في نفس التوقيت يوم الخميس.