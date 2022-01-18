اتحاد الكرة الجزائري يرد على أنباء الاستعانة بـ"راقٍ" في أمم أفريقيا

رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على أنباء الاستعانة براقٍ شرعي للاعبين؛ بعد حالة سوء الحظ التي يعاني منها الخضر في بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون.

ويحتل منتخب الجزائر حامل اللقب المركز الأخير في مجموعته ببطولة أمم أفريقيا قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات، حيث فشل في تحقيق أي فوز بعد التعادل مع سيراليون والخسارة أمام غينيا الاستوائية.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر للاستعانة براقٍ شرعي؛ وهو ما دفع الشيخ ابن الشنفرة لعرض خدماته، بعدما أكد أن الخضر يعانون من سحر وحسد.

واستنكر اتحاد الكرة الجزائري، في ما وصفه ”بالإشاعات التي تمس صورة المنتخب الوطني الجزائري“.

وأشار الفاف، إلى احتفاظه بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية لكل من يريد الإساءة للخضر.

وكان الراقي الشرعي الجزائري الشيخ ابن الشنفرة، قد أكد وجود سحر وعين قوية أثرت على أداء لاعبي المنتخب؛ ما جعلهم يسقطون أمام غينيا الاستوائية، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، في كأس الأمم الأفريقية.

وقال ابن الشنفرة في تصريحات نشرتها قناة النهار الجزائرية: ”ما حدث للمنتخب الجزائري هو سحر أكيد وليس إرهاقا، وأيضا عين أصابت اللاعبين وظهروا غير متفاهمين“.

وأضاف: ”أنا ليس عندي حاليا جواز سفر ومن يسهّل لي الأمر فأنا مستعد للسفر للكاميرون، وهذه روح وطنية والكرة ستوحد الشعب الجزائري وهذا ما يهمنا، والكل يعرف الميدان الخاص بي، ومشكلتي في جواز السفر، وسفري سيكون فيه خير إن شاء الله“.

وكانت غينيا الاستوائية وضعت حدا لسجل الجزائر الخالي من الهزائم منذ 2018، بعدما سجل إستيبان أوبيانغ هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للفوز على حامل اللقب 1-صفر، في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد.

وعكس مجريات اللعب، وإثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، تابع أوبيانغ الكرة على القائم البعيد ليضعها في مرمى الحارس المخضرم رايس مبولحي من مدى قريب. وكان منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبا من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في المباريات المتتالية دون هزيمة، والذي سجلته بطلة أوروبا العام الماضي بعدم الخسارة في 37 مباراة، لكن الجزائر التي لم تخسر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 سقطت اليوم أمام غينيا الاستوائية، التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 2012 و2015.

وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الاستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة، ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج.