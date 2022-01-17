رياضة

ترتيب مجموعات كأس أفريقيا.. ما فرص الجزائر في التأهل لدور الـ16؟
تاريخ النشر: 17 يناير 2022 9:55 GMT
تاريخ التحديث: 17 يناير 2022 10:25 GMT

ترتيب مجموعات كأس أفريقيا.. ما فرص الجزائر في التأهل لدور الـ16؟

من المقرر أن يتواجه وصيف المجموعة الخامسة مع منتخب نيجيريا الذي ضمن صدارة المجموعة السادسة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتهت، أمس الأحد، الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون في الفترة من الـ9 من يناير الجاري وحتى الـ6 من فبراير المقبل.

وضمنت 3 منتخبات من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة الأفريقية تأهلها مبكرا إلى دور الـ16 قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل إلى الدور المقبل (ثمن النهائي) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء  الترتيب الحالي للمجموعة الأولى كالآتي:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا دون رصيد.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية:

1- غينيا برصيد 4 نقاط

2- السنغال برصيد 4 نقاط

3- مالاوي برصيد 3 نقاط

4- زيمبابوي دون رصيد.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر دون نقاط.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار برصيد 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر نقطة واحدة

ترتيب منتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط

2- مالي برصيد 4 نقاط

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا دون رصيد (ودعت البطولة رسميا).

فرص منتخب الجزائر في التأهل

وشهد يوم أمس خسارة مفاجئة لمنتخب الجزائر أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات.

وبات المنتخب الجزائري مطالبا بتحقيق الفوز أمام كوت ديفوار في مواجهتهما المقبلة، بينما سيودع رفقاء رياض محرز البطولة بشكل مبكر حال التعادل أو الخسارة.

ويلعب منتخب الجزائر الخميس المقبل أمام كوت ديفوار وأي تعثر لمنتخب الجزائر بالتعادل أو الخسارة سيعني الخروج مبكراً.

الفوز على كوت ديفوار سوف يضمن لمنتخب الجزائر التأهل للدور المقبل، إذ سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، وسيكون متفوقاً على نظيره الإيفواري بفارق المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن يواجه وصيف المجموعة الخامسة، منتخب نيجيريا الذي ضمن صدارة المجموعة السادسة.

وكان منتخب غينيا الاستوائية تسبب في إيقاف سلسلة الفوز المتتالي للجزائر، والتي استمرت لمدة 35 مباراة دون خسارة، والتي بدأت قبل نحو 3 سنوات، وتحديدا في عام 2019.

ولم يخسر منتخب الجزائر قبل لقاء غينيا الاستوائية منذ الهزيمة من بنين عام 2018.

وفشل منتخب الجزائر في كسر رقم إيطاليا في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة (37 مباراة).

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