ترتيب مجموعات كأس أفريقيا.. ما فرص الجزائر في التأهل لدور الـ16؟

انتهت، أمس الأحد، الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون في الفترة من الـ9 من يناير الجاري وحتى الـ6 من فبراير المقبل.

وضمنت 3 منتخبات من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة الأفريقية تأهلها مبكرا إلى دور الـ16 قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل إلى الدور المقبل (ثمن النهائي) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

قبل انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات ⌛ تعرف على المعايير التي تحدد تأهل أفضل أربعة منتخبات تتواجد في المركز الثالث 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/FHZAIGPLet — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى كالآتي:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا دون رصيد.

الكاميرون إلى دور الـ16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021🔝 إليكم ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مواجهات اليوم! 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/x4gjJVWfyK — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية:

1- غينيا برصيد 4 نقاط

2- السنغال برصيد 4 نقاط

3- مالاوي برصيد 3 نقاط

4- زيمبابوي دون رصيد.

بعد نهاية الجولة الثانية، غينيا والسنغال يتشاركان الصدارة ومالاوي تحقق أول فوز أمام زيمبابوي 🔢 إليكم ترتيب المجموعة الثانية في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/3a9XLD3R7H — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 14, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر دون نقاط.

المغرب تضمن التأهل إلى الدور القادم 🦁

نقطة مشتركة بين الجابون وغانا 🤝 ترتيب المجموعة الثالثة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/JazrRZvU7r — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

بطاقة التأهل الأولى: ✅

بطاقة التأهل الثانية: ⌛️ ترتيب المجموعة الرابعة من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بعد نهاية مباريات اليوم 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/eadr3BAlKX — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار برصيد 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر نقطة واحدة

كأس الأمم الإفريقية – الكاميرون 2021

الترتيب العام بعد مباريات اليوم الثامن والجولة الثانية#AFCON2021 #كاس_امم_افريقيا pic.twitter.com/8dlkvyB7kX — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 16, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط

2- مالي برصيد 4 نقاط

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا دون رصيد (ودعت البطولة رسميا).

تعادل إيجابي بين جامبيا ومالي، وتونس تقتنص أول فوز لها أمام موريتانيا إليكم ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/Vf3ih06Ype — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

فرص منتخب الجزائر في التأهل

وشهد يوم أمس خسارة مفاجئة لمنتخب الجزائر أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات.

وبات المنتخب الجزائري مطالبا بتحقيق الفوز أمام كوت ديفوار في مواجهتهما المقبلة، بينما سيودع رفقاء رياض محرز البطولة بشكل مبكر حال التعادل أو الخسارة.

ويلعب منتخب الجزائر الخميس المقبل أمام كوت ديفوار وأي تعثر لمنتخب الجزائر بالتعادل أو الخسارة سيعني الخروج مبكراً.

الفوز على كوت ديفوار سوف يضمن لمنتخب الجزائر التأهل للدور المقبل، إذ سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، وسيكون متفوقاً على نظيره الإيفواري بفارق المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن يواجه وصيف المجموعة الخامسة، منتخب نيجيريا الذي ضمن صدارة المجموعة السادسة.

وكان منتخب غينيا الاستوائية تسبب في إيقاف سلسلة الفوز المتتالي للجزائر، والتي استمرت لمدة 35 مباراة دون خسارة، والتي بدأت قبل نحو 3 سنوات، وتحديدا في عام 2019.

ولم يخسر منتخب الجزائر قبل لقاء غينيا الاستوائية منذ الهزيمة من بنين عام 2018.

وفشل منتخب الجزائر في كسر رقم إيطاليا في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة (37 مباراة).