الشيخ ابن الشنفرة: العين أثرت على منتخب الجزائر أكثر من السحر (فيديو)

أكد الراقي الشرعي الجزائري الشيخ ابن الشنفرة، وجود سحر وعين قوية أثرت على أداء لاعبي المنتخب الجزائري؛ ما جعلهم يسقطون أمام غينيا الاستوائية، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، في كأس الأمم الأفريقية.

وقال ابن الشنفرة في تصريحات نشرتها قناة النهار الجزائرية ”ما حدث للمنتخب الجزائري هو سحر أكيد وليس إرهاقا، وأيضا عين أصابت اللاعبين وظهروا غير متفاهمين“.

وأضاف ”أنا ليس عندي حاليا جواز سفر ومن يسهّل لي الأمر فأنا مستعد للسفر للكاميرون، وهذه روح وطنية والكرة ستوحد الشعب الجزائري وهذا ما يهمنا، والكل يعرف الميدان الخاص بي، ومشكلتي في جواز السفر، وسفري سيكون فيه خير إن شاء الله“.

وتابع هل ”لاحظتم حتى المعلق حفيظ دراجي، وقال إن هناك أمرا غير طبيعي وهو فهم ماذا يحدث، ولا يفلح الساحر حيث أتى والعين أقوى من السحر“.

كانت غينيا الاستوائية وضعت حدا لسجل الجزائر الخالي من الهزائم منذ 2018 بعدما سجل إستيبان أوبيانغ هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للفوز على حامل اللقب 1-صفر في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد.

وعكس مجريات اللعب وإثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، تابع أوبيانغ الكرة على القائم البعيد ليضعها في مرمى الحارس المخضرم رايس مبولحي من مدى قريب.

وكان منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبا من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في المباريات المتتالية دون هزيمة والذي سجلته بطلة أوروبا العام الماضي بعدم الخسارة في 37 مباراة، لكن الجزائر التي لم تخسر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 سقطت اليوم أمام غينيا الاستوائية التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 2012 و2015.

وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الاستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج، أمس.

وستخوض الجزائر مباراة مصيرية يوم الخميس المقبل أمام ساحل العاج في ختام مباريات المجموعة، وفي حال فوزها ستتأهل إلى دور الستة عشر بصرف النظر عن نتيحة مباراة غينيا الاستوائية وسيراليون التي ستقام في اليوم ذاته.