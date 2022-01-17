شاهد جنون وانفعال معلق غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر (فيديو)

دخل معلق تلفزيون غينيا الاستوائية في حالة فرح هستيرية بعد فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، في المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون.

وظهر في الفيديو المتداول بقوة في الأوساط الإعلامية الأفريقية، وهو يحتضن أحد المراسلين المتواجدين بجانبه في المدرجات، ثم بدأ يقفز على الكرسي الخاص به وهو يرقص فرحا بفوز منتخب بلاده.

معلق غينيا الاستوائية 🇬🇶 بعد فوز منتخب بلاده على الجزائر 🇩🇿 في #كأس_الأمم_الأفريقية2021.#AFCON2021 pic.twitter.com/6qGT2y7zPi — إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

كانت غينيا الاستوائية وضعت حدا لسجل الجزائر الخالي من الهزائم منذ 2018 بعدما سجل إستيبان أوبيانغ هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للفوز على حامل اللقب 1-صفر في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد.

وعكس مجريات اللعب وإثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، تابع أوبيانغ الكرة على القائم البعيد ليضعها في مرمى الحارس المخضرم رايس مبولحي من مدى قريب.

وكان منتخب الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبا من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في المباريات المتتالية دون هزيمة والذي سجلته بطلة أوروبا العام الماضي بعدم الخسارة في 37 مباراة، لكن الجزائر التي لم تخسر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 سقطت اليوم أمام غينيا الاستوائية التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخهابعد عامي 2012 و2015.

وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الاستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج، أمس.

وستخوض الجزائر مباراة مصيرية يوم الخميس المقبل أمام ساحل العاج في ختام مباريات المجموعة، وفي حال فوزها ستتأهل إلى دور الستة عشر بصرف النظر عن نتيحة مباراة غينيا الاستوائية وسيراليون التي ستقام في اليوم ذاته.

تصريحات بلماضي

من جانبه، قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، عقب المباراة، إنه من الصعب إيجاد تفسير لخسارة فريقه أمس، مضيفا ”في بعض الفترات يصبح من المستحيل إيجاد تفسير منطقي لبعض النتائج، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به في المباراة من حيث السيطرة والاستحواذ، ولكننا لم نسجل وهو الأهم“.

وتابع ”لا توجد منتخبات قوية وأخرى ضعيفة، وتصنيف الاتحاد الدولي لا قيمة له في النهائيات. ما حصل خلال المباراة يؤكد هذا، لقد كنا أفضل ولكننا لم ننتصر، سلسلة 35 مباراة دون أي هزيمة تؤكد أننا تعاملنا مع كل المباريات دون عقد، ولكن في كرة القدم قد تحدث المفاجآت“.

وأضاف، أن فرص التسجيل أتيحت لفريقه من خلال الكرات الثابتة العديدة التي توفرت لهم طوال اللقاء، أو بعض الركنيات التي كان من المفترض الاستفادة منها، مثل ما حصل مع المنافس، ولكن بعض التفاصيل منعتهم من الانتصار ليتذوقوا مرارة الهزيمة.

وأكد بلماضي أنه لم يفقد الأمل في التأهل وسيحارب من أجل مواصلة المغامرة الأفريقية، معتبرا أن اللاعبين قادرون على التعامل مع ضغط المباريات.