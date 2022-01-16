غينيا تكسر سلسلة صمود الجزائر وتتغلب عليها بهدف نظيف في أمم أفريقيا (فيديو)

وضعت غينيا الاستوائية حدًا لسلسلة الجزائر في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة عند 35 مباراة بعدما سجل إستيبان أوبيانج هدفًا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب 1-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتلقى أوبيانج تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية تابعها في الشباك من مدى قريب في مرمى رايس مبولحي حارس الجزائر في الدقيقة 70.

وكادت الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبة من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة والذي سجلته، العام الماضي، (37 مباراة) حيث لم تخسر الجزائر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها كوت ديفوار بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الاستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة، ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج في وقت سابق اليوم.

وستلعب كوت ديفوار ضد الجزائر، يوم الخميس المقبل، في ختام مباريات المجموعة في مباراة مصيرية، بينما تلتقي غينيا الاستوائية مع سيراليون.

وفي وقت سابق وجه حارس مرمى المنتخب الإيفواري لكرة القدم صفعة قوية إلى فريقه وحرمه من التأهل المبكر إلى الدور الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون، بعدما تسبب خطأه في الوقت القاتل في التعادل 2 – 2 مع نظيره السيراليوني، يوم الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وعزز المنتخب الإيفواري صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطتين لمنتخب سيراليون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف نظيف سجله سيباستيان هالر في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، تعادل موسى كامارا للمنتخب السيراليوني في الدقيقة 55، ولكن نيكولاس بيبي منح الأفيال هدف التقدم في الدقيقة 66 قبل أن يتسبب خطأ حارس المرمى الإيفواري علي سانغاري بهدف التعادل لسيراليون بتوقيع البديل الحاجي كامارا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم الفريقان عرضًا متوسطًا في الشوط الأول مع تفوق واضح للمنتخب الإيفواري الذي أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف وأهدر لاعبه فرانك كيسي ضربة جزاء في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء نسبيًا، وتعادل المنتخب السيراليوني بهدف رائع قبل أن يتقدم الأفيال مجددًا بهدف مميز سجله نيكولاس بيبي لكن المنتخب السيراليوني انتزع التعادل في الوقت القاتل.