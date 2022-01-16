أمم أفريقيا: حارس كوت ديفوار يصفع فريقه ويهدي نقطة التعادل لسيراليون

وجه ”بدرة علي سنجاري“ حارس مرمى المنتخب الإيفواري لكرة القدم صفعة قوية إلى فريقه وحرمه من التأهل المبكر إلى الدور الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون.

وتسبب خطأ الحارس الإيفواري في الوقت القاتل في التعادل 2 – 2 مع نظيره السيراليوني يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وكانت كوت ديفوار في طريقها للفوز وضمان التأهل لدور الستة عشر لكن سنجاري فشل في التعامل مع تمريرة ضعيفة إلى الخلف وقفز على الكرة وأمسك بها ثم اصطدم بالأرض وسقط أرضا وترك الكرة.

واستحوذ ستيفن كوكر على الكرة، ومرر كرة عرضية إلى زميله الحاج كمارا، الذي كاد أن يسقط أرضا في البداية، لكنه نهض وسجل في المرمى الخالي وسط صدمة للاعبي كوت ديفوار.

ولم يستكمل الحارس سنجاري المباراة وخرج مصابا، واضطر زميله المدافع سيرج أورييه إلى ارتداء قميصه والوقوف مكانه بعد إجراء كل التغييرات المتاحة. وبعد أقل من دقيقة واحدة انتهت المباراة.

🔴 هدف تعادل سيراليون في مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 93 بعد خطأ قاتل من حارس المرمى الإيفواري.#AFCON2021 #CAN2021 pic.twitter.com/4x0XYBA5TE — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف نظيف سجله سيباستيان هالر في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، تعادل موسى كامارا للمنتخب السيراليوني في الدقيقة 55 ولكن نيكولاس بيبي منح الأفيال هدف التقدم في الدقيقة 66 قبل أن يتسبب خطأ حارس المرمى الإيفواري علي سانغاري في هدف التعادل لسيراليون بتوقيع البديل الحاجي كامارا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم الفريقان عرضا متوسطا في الشوط الأول مع تفوق واضح للمنتخب الإيفواري الذي أنهى الشوط لصالحه بهدف نظيف وأهدر لاعبه فرانك كيسي ضربة جزاء في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء نسبيا وتعادل المنتخب السيراليوني بهدف رائع قبل أن يتقدم الأفيال مجددا بهدف مميز سجله نيكولاس بيبي لكن المنتخب السيراليوني انتزع التعادل في الوقت القاتل.

وعزز المنتخب الإيفواري صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنتخب سيراليون.