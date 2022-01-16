كأس الأمم الأفريقية.. تونس تكشر عن أنيابها وتكتسح موريتانيا برباعية

كشَّر منتخب تونس عن أنيابه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المضي قُدمًا في المسابقة والمنافسة بقوة على اللقب، عقب فوزه الكبير 4 – صفر على منتخب موريتانيا، في المواجهة العربية الخالصة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية.

وبعد تلقيه خسارة مثيرة للجدل صفر – 1 أمام مالي في الجولة الأولى، تمكن منتخب تونس من استعادة اتزانه سريعًا، ليعادل أكبر انتصار في تاريخه والذي حققه في نسخة المسابقة التي استضافها على ملاعبه، العام 1965، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على منتخب إثيوبيا بالدور الأول.

وجاءت بداية المنتخب التونسي صادمة لنظيره الموريتاني، بعدما تقدم بهدفين مبكرين عن طريق حمزة المثلوثي، ووهبي الخزري، في الدقيقتين الرابعة والثامنة على الترتيب.

وعاد الخزري إلى هز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثالث لتونس في الدقيقة 64، فيما أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يهدر يوسف المساكني ركلة جزاء لمصلحة نسور قرطاج في الدقيقة 90.

وحصد المنتخب التونسي، بطل المسابقة، العام 2004، أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخبي مالي وغامبيا، اللذين يتقاسمان الصدارة بعد تعادلهما 1 – 1 في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظل منتخب موريتانيا بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى هزيمته الثانية في المجموعة، حيث خسر صفر – 1 أمام نظيره الغامبي في الجولة الافتتاحية، الأسبوع الماضي.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره الغامبي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة بالمجموعة، التي تشهد أيضًا مواجهة أخرى بين منتخبي مالي وموريتانيا.

نهاية المباراة 🔚 🇹🇳 تونس 4 -0 موريتانيا 🇲🇷 نسور قرطاج تحصد أول 3 نقاط لها في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 على حساب المرابطين في مباراة قوية 🦅#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #TUNMRT pic.twitter.com/fIGA4dy3vS — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

تعادل جامبيا ومالي 1-1 بركلتي جزاء قرب النهاية

وفي مباراة أخرى فرضت جامبيا، في مشاركتها الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التعادل 1-1 على مالي بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلتي جزاء متأخرتين ليحافظا على صدارة المجموعة السادسة في ليمبي، اليوم الأحد.

وتم احتساب ركلتي الجزاء بعد نصيحة حكم تقنية الفيديو للحكم المغربي سمير الكزاز بمشاهدة الواقعتين على شاشة في جانب الملعب.

وحصلت مالي على ركلة جزاء عقب عرقلة آداما ”نوس“ تراوري داخل المنطقة.

وضغطت مالي على مرمى جامبيا معظم فترات المباراة واستحقت في النهاية التقدم بالنتيجة.

لكن جامبيا، التي تشارك لأول مرة في النهائيات وفازت على موريتانيا في المباراة الافتتاحية، حصلت على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عندما لمست الكرة يد إيف بيسوما إثر تمريرة عرضية من إبريما كولي.

نهاية المباراة 🔚 🇲🇱 مالي 1-1 جامبيا 🇬🇲 النسور تتقدم عن طريق إبراهيما كونيه والعقارب تعود في الدقائق الأخيرة بأقدام موسى بارو من علامة الجزاء 🤝#كأسالأممالإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GMBML pic.twitter.com/ytpW5zHzDN — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 16, 2022

وتصدى آلاجي مودو جوبي حارس جامبيا لعدة فرص في الشوط الثاني للحفاظ على نظافة شباكه.

لكن جامبيا كانت الأقرب للتسجيل قبل ركلتي الجزاء، حيث سدد بارو ركلة حرة رائعة في الدقيقة 20 من مدى بعيد ارتدت من العارضة.

وسنحت له فرصة أخرى من ركلة حرة لكن من مسافة أقرب قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول ارتطمت مرة اخرى بإطار المرمى.

وأدركت جامبيا التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر موسى بارو بعد لمسة يد ضد أحد لاعبي مالي التي تقدمت قبلها بعشر دقائق بعد ركلة جزاء نفذها إبراهيما كوني بنجاح.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة السادسة: