سابقة تاريخية.. المغربيتان فتيحة جرموني وبشرى كربوبي يشاركان في تحكيم مباراة غامبيا ومالي

شهد لقاء غامبيا ومالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في نهائيات أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون أول مشاركة فعلية للتحكيم النسائي في قيادة إحدى لقاءات البطولة حيث شاركت المغربيتان فتيحة جرموني وبشرى كربوبي ضمن طاقم تحكيم اللقاء.

وقاد اللقاء الحكم المغربي سمير الكزاز كحكم وسط والمغربي زكرياء برنيسي كحكم مساعد أول والمغربية فتيحة جرموني كمساعد ثان وفي غرفة تقنية حكم الفيديو كان الحكم الرئيسي المغربي رضوان جيد والمغربية بشرى كربوبي كمساعد.

وتعتبر المغربية فتيحة جرموني أول امرأة تشارك فعليا في قيادة إحدى لقاءات أمم إفريقيا وكانت ضمن طاقم التحكيم الرئيسي كحكم مساعد بينما كانت الرواندية سليما موكنساجا أول امرأة تشارك ضمن طاقم تحكيم إحدى لقاءات نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون ولكن كحكم رابع خلال لقاء غينيا ومالاوي.

ويشارك المغرب في نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون بـ8 حكام ما بين الوسط والمساعدين من بينهم حكام نساء وهما فتيحة جرموني وبشرى كربوبي وهما حكمتان قادتا عدة لقاءات دولية للسيدات وفي الدوري الاحترافي المغربي كحكام وسط ومساعدين.

وتشارك فتيحة جرموني ضمن طاقم التحكيم المساعد في النهائيات وبشرى كربوبي ضمن طاقم تحكيم تقنية حكام الفيديو المساعد.

وفي ظل إصابة عدة حكام بفيروس كورونا اضطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنح الحكمات النساء فرصة المشاركة في قيادة اللقاءات في سابقة في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا.

وفرضت جامبيا، في مشاركتها الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التعادل 1-1 على مالي بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلتي جزاء متأخرتين ليحافظا على صدارة المجموعة السادسة في ليمبي اليوم الأحد.

ويملك الفريقان أربع نقاط من مباراتين، قبل مواجهة تونس وموريتانيا ضمن الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم في ليمبي في بحثهما عن أول نقاط في البطولة.