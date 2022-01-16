التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب الجزائر اختباراً جديداً في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حالياً في الكاميرون.

ويلعب في نفس المجموعة اليوم الأحد منتخب كوت ديفوار ضد سيراليون كما تقام منافسات المجموعة السادسة بمواجهتي جامبيا مع مالي بجانب اللقاء العربي بين تونس وموريتانيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ليمبي ستاديوم“ في الكاميرون في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 ماكس بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثاني بالتساوي مع سيراليون برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعدما تعادلا دون أهداف في الجولة الأولى.

ويتقابل المنتخبان للمرة الأولى في أي لقاء رسمي في مواجهة الليلة.

أفكار بلماضي

يسعى منتخب الجزائر لتحقيق الفوز بعد مفاجأة الجولة الأولى التي شهدت تعادلاً مع سيراليون دون أهداف رغم سيطرة محاربي الصحراء على مجريات الأمور ولكنهم أهدروا العديد من الفرص.

وقال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاء للدفاع عن لقبه، مؤكداً أن مباراة غينيا الاستوائية لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأوضح أن المنتخب الجزائري سيواجه منافساً محترماً لعب بكل قوة ضد كوت ديفوار رغم خسارته مؤكداً أن مواجهة سيراليون مثلت له خيبة أمل ولكن الجميع لديه الثقة في قدرات المنتخب الجزائري والتعويض سريعاً.

ويغيب عن منتخب الجزائر الثنائي رامز زروقي وآدم وناس بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتمد المنتخب الجزائري على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع عيسى ماندي وجمال بلعمري ويوسف عطال ورامي بنسبعيني.

ويقود خط الوسط هاريس بلقبلة وأمامه إسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي مع ثلاثي الهجوم رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح.

جمال بلماضي: السلسلة المثالية للجزائر لا تشكل ضغطا في كأس الأمم الأفريقية https://t.co/9itwPl2NJF pic.twitter.com/BLtoVJogld — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

مغامرة غينيا الاستوائية

يحلم منتخب غينيا الاستوائية بحصد نقطة على الأقل من أنياب الجزائر للإبقاء على آمال التأهل في مواجهة سيراليون بالجولة الأخيرة.

وقال خوان ميشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على حساب الجزائر معترفاً بأنه سيواجه حامل اللقب وأحد أفضل منتخبات العالم ولكنه يثق في قدرته على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن المباراة ستكون قوية ولكن منافسه لن يكون لقمة سائغة ولاعبوه لم يذهبوا إلى الكاميرون للحصول على إجازة أو السياحة.

ويعتمد منتخب غينيا الاستوائية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مانويل سابونجا وأمامه رباعي خط الدفاع ساؤول كوكو واستيبان أوبيانج وكارلوس أكابو وباسيليو ندونغ.

ويقود خط الوسط خوسيه ماشين وبابلو جانيت مع ثنائي الأطراف يانيك بويلا وإيبان سلفادور مع ثنائي الهجوم دوريان هانزا وإيميلو لوبيز.

وقال نبيل نجيز، مدرب مولودية الجزائر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب الجزائر عليه تعلم خطأ مباراة سيراليون خاصة استغلال الفرص المتاحة للاعبيه وتحديداً في الدقائق الأولى.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري مستقر دفاعياً ولكن استغلال الفرص هو المشكلة التي ظهرت في لقاء سيراليون الأخير ويجب تعديلها من جانب الجهاز الفني.