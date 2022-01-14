أمم أفريقيا.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غانا والغابون عقب نهاية المباراة (فيديو)

شهدت مباراة الغابون ضد غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، اشتباكات عنيفة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادلت الغابون مع نظريتها غانا بهدف لكلٍ منهما، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021“.

وانتهى اللقاء المتوتر بمشاجرات، وتعرض لاعب غانا بنجامين تيتيه للطرد لدوره في الاشتباكات بعد المباراة، نتيجة اتهام لاعبي غانا لنجوم الغابون بـ“عدم وجود روح رياضية“.

تفاصيل الأزمة

قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سقط لاعب من منتخب غانا على أرضية الملعب، وحينما ظن لاعبو ”النجوم السوداء“ أن لاعبي الغابون سيُخرجون الكرة، رفض الخصوم ذلك، ونجح لاعبو الغابون في إحراز هدف التعادل.

وأثار هذا التصرف غضب لاعبي غانا بعد نهاية المباراة، وعلى وجه الخصوص القائد أندريه آيو صاحب هدف غانا، وشهدت نهاية المباراة اشتباكات عنيفة.

وتوجه ”أندريه آيو“ إلى مقاعد بدلًا منتخب الغابون، وتحدث بكلمات غير مفهومة، لتندلع بعد ذلك الاشتباكات.

وكان بطل تلك الاشتباكات ”بنجامين تيتيه“ لاعب منتخب غانا الذي حصل على كارت أحمر مباشر رغم خروجه من الملعب، ولكن الحكم أصر على طرده لدوره في الاشتباكات.

واقترب منتخب الغابون من بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في الكاميرون، عقب تعادله مع نظيره الغاني 1 – 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق ”أندريه أيو“ في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جيم ألفينا التعادل للجابون في الدقيقة 88.

ورفع منتخب الغابون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، حيث كان قد فاز في المباراة الأولى على جزر القمر 1 – صفر، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة والمتأهل إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر حصد منتخب غانا النقطة الأولى في مشواره في البطولة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام المغرب صفر – 1، قبل أن يتعادل مع الجابون، يوم الجمعة، ليحتل المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

وسيواجه المنتخب الغابوني في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة نظيره المغربي، فيما يلعب منتخب غانا مع جزر القمر، يوم الثلاثاء المقبل.