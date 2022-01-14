ما حقيقة مرض بدر بانون في القلب بعد إصابته بفيروس كورونا؟

تصدر اسم اللاعب المغربي بدر بانون نجم الأهلي المصري الأحاديث الكروية في الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء إصابته بمرض في القلب، تأثراً بإصابته بفيروس كورونا التي تعافى منها مؤخراً.

وأصبحت التساؤلات تدور حول مستقبل اللاعب المغربي، وهو ما جعل (إرم نيوز) تستطلع آراء العديد من المصادر المقربة من اللاعب، وداخل إدارة النادي الأهلي؛ للتعرف على حقيقة مرض بدر بانون.

🔴 3 لاعبين في يوم واحد يمنعون من الملعب بسبب مشاكل في القلب

بدر بانون – ألفونسو ديفيز – أوباميانغ

نتمنى السلامة للجميع. pic.twitter.com/bbbHSvgosH — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

مضاعفات إصابة كورونا

تعرض اللاعب بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا للمرة الأولى في شهر أغسطس الماضي، ثم تعافى منها سريعاً.

وتجددت إصابة اللاعب بفيروس كورونا بعد أن تم استدعاؤه لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

وأثبتت المسحة الطبية إصابة بانون بفيروس كورونا، وهو ما أعلنه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كما أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس قرر عدم سفره لحين التعافي من الوباء.

وسافر بانون إلى الكاميرون للحاق بالبعثة بعد سلبية مسحة كورونا، لكن المنتخب المغربي أعلن بشكل مفاجئ استبعاد اللاعب من القائمة، واستدعاء أشرف بن شرقي جناح الزمالك.

وتداولت أنباء عن معاناة بانون صحياً ومشاكل في التنفس، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول مستقبل اللاعب، خاصة في ظل حديث التقارير الصحفية المغربية عن معاناته من مشاكل في عضلة القلب والرئتين.

فحوصات شاملة.. وسيناريو منتظر

أعلن النادي الأهلي أن بانون سيخضع لفحوصات طبية شاملة فور عودته إلى القاهرة، واستقرار حالته للاطمئنان على لاعبه.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن بانون ما زال متواجداً في الكاميرون، ويتم العمل على توفير رحلة له للعودة إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة؛ للخضوع لكافة الفحوصات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أنه يتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي للاطمئنان على حالة اللاعب باستمرار، موضحاً أنه ينتظر عودة اللاعب للخضوع لكافة الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته.

وأشار إلى أن الأهلي لن يعتمد على التقارير الإعلامية، بل ينتظر الحصول على تقارير رسمية لتقييم حالة اللاعب وخضوعه لكافة الفحوصات.

وترددت أنباء حول مستقبل اللاعب والسيناريو المنتظر حال تأكد معاناته من مشاكل صحية، لكن مصادر داخل الأهلي أكدت أن هذا الأمر ستتم دراسته وفقاً لحالة اللاعب الذي يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب فيروس كورونا.

تعليق وكيل اللاعب

أكد كريم بلق وكيل اللاعب أن بدر بانون حالته مستقرة طبياً، ولا صحة لمعاناته من أي أزمة تخص التنفس ومشاكل القلب.

وأوضح بلق لـ“إرم نيوز“ أن هذه الأنباء المتداولة غير صحيحة، وما زال اللاعب ينتظر الخضوع لفحوصات طبية شاملة لتحديد البرنامج الطبي والعلاجي له.

وقال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية الأسبق ببطولة كأس العالم لكرة اليد، لـ“إرم نيوز“، إن الموقف الطبي للاعب يجب أن يتم تحديده بعد الخضوع لفحوصات طبية.

وأشار إلى أن كورونا بالفعل مؤثرة على حالة اللاعب الصحية، مؤكداً أن بانون يجب أن يخضع لفحوصات شاملة.