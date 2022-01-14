أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة 6 لاعبين من منتخب تونس بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي أن اللاعبين نعيم السليتي، ويوهان وتوزجار، وأسامة الحدادي، ومحمد دراجر، وديلان برون، وعصام الجبالي أصيبوا بفيروس كورونا.



وأوضح أنه تم عزل اللاعبين المصابين ما يعني غيابهم عن المباراة المقبلة ضد موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية.

وكان نعيم السليتي وديلان برون ويوهان توزجار قد شاركوا أمام مالي في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي خسرها نسور قرطاج بنتيجة 1/0.

قرار الكاف

وأمس الخميس كشفت شبكة ”بي إن سبورتس“ أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قرر اعتماد نتيجة مباراة تونس ضد مالي التي انتهت بفوز مالي 1/0 في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية.

وأنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة مرتين قبل اكتمال الوقت وهو ما أثار فوضى عارمة.

بي ان سبورتس: اعتماد خسارة تونس 🇹🇳 أمام مالي 🇲🇱 1-0 دون اعتبار المنتخب التونسي منسحبًا بعد رفضه استكمال المباراة إثر انهاءها قبل الدقيقة 90 مرتين.#AFCON2021 #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/Kh2KQtcALy — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

ووفقا لشبكة ”بي إن سبورتس“ فقد قرر الاتحاد الأفريقي اعتماد نتيجة المباراة أي فوز مالي 1/0، دون اعتبار منتخب تونس منسحبا.

وأضافت الشبكة نقلًا عن مصادر في اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا برئاسة موتسيبي أن اللجنة قررت عدم إعادة المباراة، وأقرت بأن الحكم الزامبي سيكازوي تعرض لوعكة صحية بسبب الحرارة.

وفي بيان رسمي قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الخميس: ”فيما يتعلق بمباراة كأس أمم أفريقيا بين تونس ومالي التي لعبت في ليمبي يوم 12 يناير 2022، تجمع الكاف جميع التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة“.

وأضاف: ”في هذه المرحلة، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات“.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب التونسي مع موريتانيا يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات ثم مع غامبيا يوم الخميس 20 يناير.

وكان المنتخب المغربي هو صاحب الفوز العربي الوحيد حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية بتفوقه 1/0 على غانا، في حين خسر منتخب مصر من نيجيريا 1/0، وتعادل منتخب الجزائر، حامل اللقب، سلبيا مع سيراليون، وخسر منتخب جزر القمر 0/1 أمام الغابون، في حين تعادل منتخب السودان سلبيا مع غينيا بيساو، وخسر منتخب موريتانيا 0/1 أمام غامبيا.