التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب المغرب مواجهة مهمة، مساء اليوم الجمعة، أمام جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة أخرى بين الغابون وغانا، كما تقام في المجموعة الثانية مواجهة بين السنغال وغينيا، كما يلعب مالاوي مع زيمبابوي.

لعدم وجود مترجم في المؤتمر الصحفي.. ياسين بونو حارس المغرب يرفض الحديث بغير اللغة العربية (فيديو) https://t.co/ygWXOPWlEg pic.twitter.com/6y1NTZ8a3u — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي المغرب وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين المغرب وجزر القمر على ملعب (أحمدو أهيدجو) بالكاميرون الساعة 17:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت جزر القمر.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق رؤوف بن خليف، بجانب القناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق عبدالصمد ولد شهيبة بجانب الأولى المغربية الأرضية بصوت المعلق عبدالحق الشراط.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخبا المغرب والغابون ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ثم منتخب غانا وجزر القمر بلا نقاط.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1/0 وتعادلا بنتيجة 2/2.

أسود المغرب.. وحسم التأهل

يخوض منتخب المغرب مواجهة جزر القمر باحثا عن تحقيق الفوز الذي يقوده إلى دور الـ16.

واعترف المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن فريقه لا يزال متأثرا ببعض الإصابات بفيروس كورونا والتي يسعى لتجاوزها.

وأشار إلى أن هناك محاولات لتجهيز بعض اللاعبين ومعرفة مدى تعافيهم من فيروس كورونا، مؤكدا أن مباراة جزر القمر بمثابة مواجهة ملغومة بالنسبة لأسود الأطلس، فكل المباريات تعد صعبة ولا مجال للتهاون في هذا اللقاء.

منتخب المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا في كأس أمم أفريقيا (فيديو) https://t.co/paRrVsHc6W pic.twitter.com/vS11dHtTOM — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

ويغيب اللاعب أيمن برقوق عن تشكيلة أسود الأطلس، بجانب عدم اكتمال جاهزية اللاعب ريان مايي، ويعتمد المدرب خليلوزيتش على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو، وأمامه رباعي خط الدفاع رومان سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي وآدم ماسينا.

ويقود خط الوسط سامي ماني وأمامه الرباعي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وسفيان بوفال ومنير الحدادي، مع المهاجم زكريا بوخلال.

مفاجآت جزر القمر

يسعى منتخب جزر القمر لتحقيق مفاجأة في مواجهة المغرب وتدارك خسارته في اللقاء السابق ضد الغابون.

وقال أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيواجه منافسا قويا وغنيا عن التعريف فهو أحد أقوى منتخبات القارة السمراء.

وأشار إلى أن منتخب جزر القمر دفع ثمن أخطائه في لقاء الغابون ويتمنى أن يكون مستوى التحكيم أفضل في لقاء المغرب بعد تعيين الحكم التونسي صادق السالمي.

بي إن سبورتس: اعتماد فوز مالي على تونس 1/0 دون انسحاب https://t.co/nub1Hc35fw pic.twitter.com/A0xNOTUPNz — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

ويعتمد منتخب جزر القمر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أحمادا، وأمامه رباعي خط الدفاع قاسم عبدالله وقاسم مداهوما ويون زاهاري وسعيد بكاري.

ويقود خط الوسط إياد محمد وبجواره رافيدين عبدالله ومحمد يوسف ويوسف بن جلود، مع ثنائي الهجوم يوسف ماشنجاما وألفاردو بن.

وقال محمد سهيل مدرب الوداد المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المنتخب المغربي في مهمة ليست سهلة كما يتصور البعض في مواجهة جزر القمر، مؤكدا أن أسود الأطلس عليهم تأكيد التفوق بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن منتخب المغرب يملك الأسلحة التي تساعده بالفعل على حسم الانتصار خاصة أن هناك فوارق في الخبرات والقدرات الفردية والجماعية مع جزر القمر.