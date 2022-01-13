أمم أفريقيا.. الكاف يعتذر لموريتانيا ويتعهد بعدم تكرار واقعة النشيد الوطني

اعتذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن أزمة عدم عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني قبل مباراته أمام غامبيا، ضمن المجموعة السادسة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل.

وقال الكاف في خطاب إنه يعتذر لجماهير الشعب الموريتاني، رئيسا وحكومة وشعبا، ويتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ.

ووقع خلل فني خلال عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني، وتوقفت الموسيقى عن الأداء بعد أن أذاعت اللجنة المنظمة للبطولة النشيد القديم لموريتانيا، ما تسبب بغضب لاعبي الفريق، الذين انتظروا عودة نشيد بلادهم، وفوجئوا بإذاعة نشيد غامبيا.

وقال الكاف في اعتذاره إنه تلقى النشيد الوطني الموريتاني من الاتحاد المحلي، لكن مشكلة فنية حالت دون إذاعة النشيد في الوقت المناسب.

وأضاف البيان: ”بالنيابة عن رئيس الـكاف، نتقدم بخالص الاعتذار إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومته والشعب الموريتاني بأكمله، وقد تم القيام باللازم لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل“.

وسجل أبلي غالو هدفا مبكرا ليقود غامبيا لانطلاقة رائعة في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية، بالفوز 1-صفر على موريتانيا ضمن المجموعة السادسة على استاد ليمبي، يوم الأربعاء.

وتقاسمت غامبيا الصدارة مع مالي التي هزمت تونس بنفس النتيجة، في لقاء مثير للجدل تحكيميا، وتسبب في الكثير من اللغط فيما يتعلق بالتحكيم وتنظيم البطولة.

وأثار الحكم الزامبي غاني سيكازوي الجدل بإنهاء المبارة قبل اكتمال الوقت، وحاول بعد ذلك خوض أربع دقائق متبقية لكن المنتخب التونسي رفض.

وفي البداية أنهى الحكم، الذي شارك في كأس العالم 2018، المباراة حين كانت الساعة تشير للدقيقة 85 بعد خطأ في تقدير الزمن، لكن بعد اللعب كرر سيكازوي الخطأ وأنهى اللقاء قبل الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لعدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لحكم الفيديو مرتين.

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وطاقمه بشدة خلال ثورة غضب داخل الملعب على الحكم الذي غادر وسط حراسة أمنية، وطالب بإعادة المباراة، لكن الكاف اعتمد فوز مالي بالفعل.