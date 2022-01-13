بي إن سبورتس: اعتماد فوز مالي على تونس 1/0 دون انسحاب

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قرر اعتماد نتيجة مباراة تونس ضد مالي التي انتهت بانتصار مالي بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.

وخسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية، إذ أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء مرتين قبل اكتمال الوقت في افتتاح جولات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، اليوم الأربعاء.

وأذاعت شبكة ”بي إن سبورتس“ تقريرًا قالت فيه إن اعتماد النتيجة سيكون بفوز مالي 1/0، دون اعتبار تونس منسحبة.

وأضافت نقلًا عن مصادر في اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة موتسيبي أن اللجنة قررت عدم إعادة المباراة، وأقرت بأن الحكم الزامبي سيكازوي تعرض لوعكة صحية بسبب الحرارة.

بي ان سبورتس: اعتماد خسارة تونس 🇹🇳 أمام مالي 🇲🇱 1-0 دون اعتبار المنتخب التونسي منسحبًا بعد رفضه استكمال المباراة إثر انهاءها قبل الدقيقة 90 مرتين.#AFCON2021 #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/Kh2KQtcALy — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قد أصدر بيانًا رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، حول أحداث مباراة منتخب تونس مع مالي في كأس الأمم الأفريقية، التي لُعبت، أمس الأربعاء.

وقال الكاف: ”فيما يتعلق بمباراة كأس أمم أفريقيا بين تونس ومالي التي لعبت في ليمبي، يوم 12 يناير 2022، تجمع الكاف جميع التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة“.

وأضاف: ”في هذه المرحلة، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات“.

أحداث مثيرة

وأطلق الحكم الزامبي جيناوي سكازوي صافرة نهاية مباراة تونس مع مالي، حيث كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر المواجهة.

وبعد تصحيح الخطأ كرر ”سكازوي“ الخطأ نفسه، وأعلن نهاية المباراة مجددًا قبل نهاية الدقيقة 90 رغم توقف اللعب عدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لتقنية حكم الفيديو ”VAR“مرتين.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (كاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو منتخب مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

🔴 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة #تونس 🇹🇳 ومالي الحكم جاني سيكازوي أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/z6uxODbSYA — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وقال منذر الكبير مدرب منتخب تونس عقب المباراة: ”استحم اللاعبون في الثلج لمدة 35 دقيقة قبل الاستدعاء للعودة للعب مجددًا“.

وأضاف: ”عملت بالتدريب لفترة طويلة ولم أشاهد أبدًا شيئًا مثل هذا، حتى الحكم الرابع كان مستعدًا لرفع اللوحة، (لإظهار دقائق الوقت بدل الضائع)، ثم أُطلقت صفارة النهاية“.