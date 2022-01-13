رياضة

لعدم وجود مترجم في المؤتمر الصحفي.. ياسين بونو حارس المغرب يرفض الحديث بغير اللغة العربية (فيديو)
تاريخ النشر: 13 يناير 2022 16:11 GMT
تاريخ التحديث: 13 يناير 2022 16:20 GMT

لعدم وجود مترجم في المؤتمر الصحفي.. ياسين بونو حارس المغرب يرفض الحديث بغير اللغة العربية (فيديو)

المشاكل تتواصل في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تتواصل المشاكل في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

ورفض ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي، طلب منظم المؤتمر الصحفي للحديث بغير اللغة العربية، لعدم وجود مترجم في قاعة المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس.

وظهر ياسين بونو مع وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب في مؤتمر صحفي؛ للحديث عن مواجهة أسود الأطلس مع جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية، غدا الجمعة.

وخلال حديث حارس المغرب باللغة العربية، للصحفيين، طلب منظم المؤتمر من بونو التحدث بلغة أخرى لعدم وجود مترجم في القاعة، لكن بونو رفض إعادة حديثه بلغة أخرى.

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية فضائح كبيرة، كان أبرزها إلغاء الحكم الزامبي جيناوي سكازوي صافرة نهاية مباراة تونس مع مالي، أمس الأربعاء، عندما كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر المواجهة.

وبعد تصحيح الخطأ كرره سكازوي وأعلن نهاية المباراة مجددا قبل نهاية الدقيقة 90 رغم توقف اللعب عدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لتقنية حكم الفيديو ”VAR“ مرتين.

كما تسببت الفرقة الموسيقية لعزف النشيد الوطني على ملعب ”ليمبي ستاديوم“ بغضب واستياء لاعبي منتخب موريتانيا، قبيل انطلاق مباراة بلادهم أمام غامبيا.

ووقع خلل فني خلال عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني، وتوقفت الموسيقى عن الأداء بعد أن أذاعت اللجنة النشيد القديم لموريتانيا؛ ما تسبب بغضب لاعبي موريتانيا، الذين انتظروا عودة نشيد بلادهم، لكنهم فوجئوا بإذاعة نشيد غامبيا.

كما عبرت جماهير جزر القمر على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها بسبب قيام اللجنة المنظمة للبطولة بوضع صورة مشجع من جنوب أفريقيا على حافلة منتخب جزر القمر في البطولة بدلا من صورة مشجع من جزر القمر.

وانتهت 9 من أصل 12 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على نتيجة 1/0، في حين انتهت مباراة بنتيجة 2/1، ومباراتان 0/0.

وفاز منتخب المغرب 1/0 على غانا في الجولة الأولى، وهو الفوز الوحيد للمنتخبات العربية حتى الآن، حيث تعادل منتخب الجزائر سلبيا مع سيراليون، وخسر منتخب مصر 0/1 أمام نيجيريا، وتعادل منتخب السودان سلبيا مع غينيا بيساو، وخسر منتخب تونس من مالي 0/1، وبذات النتيجة خسر منتخب موريتانيا من غامبيا، وخسر منتخب جزر القمر 0/1 أمام الغابون.

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