بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي حول فضيحة مباراة تونس ومالي

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بيانا رسميا، حول أحداث مباراة منتخب تونس مع مالي في كأس الأمم الأفريقية، التي لُعبت أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي: ”فيما يتعلق بمباراة كأس أمم أفريقيا بين تونس ومالي التي لعبت في ليمبي يوم 12 يناير 2022، تجمع الكاف جميع التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة“.

وأضاف: ”في هذه المرحلة، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات“.

أحداث مثيرة

وأطلق الحكم الزامبي جيناوي سكازوي صافرة نهاية مباراة تونس مع مالي، حيث كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر المواجهة.

وبعد تصحيح الخطأ كرره سكازوي وأعلن نهاية المباراة مجددا قبل نهاية الدقيقة 90 رغم توقف اللعب عدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لتقنية حكم الفيديو ”VAR“مرتين.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (كاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

إلغاء مران منتخب تونس في الكاميرون بسبب مخاوف أمنية https://t.co/JnWj0ktjFU pic.twitter.com/FBwCtRHkSh — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

ونزل لاعبو منتخب مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

وقال منذر الكبير مدرب منتخب تونس عقب المباراة: ”استحم اللاعبون في الثلج لمدة 35 دقيقة قبل الاستدعاء للعودة للعب مجددا“.

وأضاف: ”عملت بالتدريب لفترة طويلة ولم أشاهد أبدا شيئا مثل هذا، حتى الحكم الرابع كان مستعدا لرفع اللوحة (لإظهار دقائق الوقت بدل الضائع) ثم أُطلقت صفارة النهاية“.

الخسارة 0/1

وأحرز المهاجم إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بسبب لمسة يد على إلياس السخيري في بداية الشوط الثاني عقب شوط أول باهت.

فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ضد مالي.. إنهاء المباراة مرتين قبل الدقيقة 90 https://t.co/3dbJCSVA6b pic.twitter.com/mPrevx0fyT — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وكان وهبي الخزري قد أهدر ركلة جزاء قبل 13 دقيقة من النهاية ليضيع فرصة التعادل لتونس.

وطُرد البلال توري مهاجم مالي بسبب تدخل عنيف على ديلان برون بعد إنهاء الحكم المباراة في المرة الأولى قبل العدول عن قراره.

واستمرت الانتصارات بنتيجة 1/0 في البطولة، حيث انتهت 9 من 12 مباراة بهذه النتيجة.

ومنح هذا الفوز مالي 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة،بالتساوي مع غامبيا التي فازت على موريتانيا بنفس النتيجة.