إلغاء مران منتخب تونس في الكاميرون بسبب مخاوف أمنية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن منتخب تونس ألغى مرانه الخفيف للتخلص من الإرهاق عقب الخسارة 1-صفر من مالي اليوم الأربعاء في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بسبب مخاوف أمنية في الكاميرون.

وخسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية إذ أطلق الحكم صفارة النهاية مرتين قبل اكتمال الوقت الأصلي وسط اعتراضات تونسية.

وقال قائد في جماعة مسلحة ومحام حقوقي اليوم الأربعاء إن متمردين انفصاليين قتلوا جنديا خلال هجوم على مدينة بويا التي تقع في غرب الكاميرون وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في كأس الأمم ومنها تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الكاميرونية طلبت إلغاء مران تونس بمدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين وتستقبل فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وموريتانيا أيضا.

وأودى الصراع في الكاميرون بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار، ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وفاز منتخب مالي على نظيره التونسي بهدفٍ وحيد، الأربعاء، في مستهل منافسات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021“.

هدف الفوز الثمين سجله منتخب مالي عند الدقيقة 48 من ركلة جزاء نفذها المهاجم إبراهيما كوني، بعد لمسة يد على إلياس السخيري في المنطقة المحظورة.

وأضاع المنتخب التونسي فرص التعادل بعدما أهدر وهبي الخزري ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 77.

المباراة شهدت واقعة غريبة، حيث أعلن الحكم نهاية اللقاء في الدقيقة 85، قبل أن يتراجع ويكمل المباراة ثم ينهيها في الدقيقة 89، مما أثار اعتراض لاعبي تونس وجهازهم الفني.

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وطاقمه بشدة على الحكم الذي غادر الملعب وسط حراسة أمنية.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

ومنح هذا الفوز مالي ثلاث نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة.