كأس الأمم الأفريقية: استياء لاعبي موريتانيا بعد خلل فني خلال عزف النشيد الوطني (فيديو)

تسببت الفرقة الموسيقية لعزف النشيد الوطني على ملعب ”ليمبي ستاديوم“ بالكاميرون، بغضب واستياء لاعبي منتخب الكاميرون، قبيل انطلاق مباراة بلادهم أمام غامبيا في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب موريتانيا للمشاركة الثانية في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة جامبيا، مساء الأربعاء.

ووقع خلل فني خلال عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني، وتوقفت الموسيقى عن الأداء، ما تسبب بغضب لاعبي موريتانيا.

الخلل الذي حدث خلال عزف النشيد الوطني الموريتاني، وغضب لاعبي موريتانيا. #موريتانيا_غامبيا #كاس_الامم_الافريقيهpic.twitter.com/oOMms36dYZ — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 12, 2022

وتنافس موريتانيا في كأس الأمم للمرة الثانية على التوالي، وتلعب في المجموعة السادسة مع غامبيا، وتونس، ومالي.

وتأجلت انطلاقة مباراة منتخبَي موريتانيا وغامبيا، الأربعاء، بالجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا بالكاميرون، لمدة 45 دقيقة.

وكان مقررًا إقامة المباراة الساعة الرابعة مساء (بتوقيت جرينتش)، فيما جاء قرار التأجيل بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة منتخبَي تونس ومالي بنفس المجموعة، التي انتهت في وقت سابق، اليوم، بفوز المنتخب المالي 1-صفر.

وفاز منتخب مالي على نظيره التونسي بهدفٍ وحيد، اليوم الأربعاء، في مستهل منافسات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم ”الكاميرون 2021“.

وبشكل مفاجئ، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ودون الإعلان عن الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ورغم أن اللقاء توقف لعدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، أطلق الزامبي جاني سيكازوي، الذي أدار المباراة، صافرة نهايتها بفوز المنتخب المالي بهدف نظيف.

واعترض الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير على الحكم بعد إطلاق صافرة النهاية لعدم احتساب أي وقت ضائع، وإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي بثوانٍ، لكن سيكازوي أصر على قراره ليخرج الحكام والفريقان من الملعب.

نهاية فوضوية بسبب الحكم وزمن المباراة.. القصة الكاملة لأزمة مباراة تونس ومالي (فيديو) https://t.co/79rN1SDy2I pic.twitter.com/UkMhY5Jyo1 — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وبعد عدة دقائق، عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو، الحكم الرابع لمباراة تونس ومالي، مع المساعدين لاستئناف المباراة دون سيكازوي، ليعود الماليون إلى أرض الملعب للعب الوقت المتبقي، لكن المنتخب التونسي فضّل عدم العودة لاستئناف المباراة، وفقًا لما أكده الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ومنح هذا الفوز مالي 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل مباراة موريتانيا، وغامبيا.