نهاية فوضوية بسبب الحكم وزمن المباراة.. القصة الكاملة لأزمة مباراة تونس ومالي (فيديو)

خسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية، إذ أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء مرتين قبل اكتمال الوقت في افتتاح جولات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، اليوم الأربعاء.

وفي البداية أطلق الزامبي ”جيناوي سكازوي“ حكم المباراة صافرة النهاية حينما كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبعد تصحيح الخطأ كرره سكازوي، الذي شارك في كأس العالم 2018، وأنهى اللقاء قبل الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لعدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لحكم الفيديو مرتين.

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وطاقمه بشدة على الحكم الذي غادر الملعب وسط حراسة أمنية.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

Tunisia vs Mali is finally over after an eventful end after the Mali players returned to the pitch to play the time lost but the Tunisian players refused to play.

