نهاية فوضوية بسبب الحكم وزمن المباراة.. القصة الكاملة لأزمة مباراة تونس ومالي (فيديو)

خسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية، إذ أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء مرتين قبل اكتمال الوقت في افتتاح جولات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، اليوم الأربعاء.

وفي البداية أطلق الزامبي ”جيناوي سكازوي“ حكم المباراة صافرة النهاية حينما كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبعد تصحيح الخطأ كرره سكازوي، الذي شارك في كأس العالم 2018، وأنهى اللقاء قبل الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لعدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لحكم الفيديو مرتين.

🔴 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة #تونس 🇹🇳 ومالي الحكم جاني سيكازوي أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/z6uxODbSYA — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وطاقمه بشدة على الحكم الذي غادر الملعب وسط حراسة أمنية.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.

ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

Tunisia vs Mali is finally over after an eventful end after the Mali players returned to the pitch to play the time lost but the Tunisian players refused to play. 🇲🇱 The game finishes 1-0 to Mali #AFCON pic.twitter.com/hVJAg3wKND — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

وقال منذر الكبير للصحفيين عقب نهاية المباراة: ”استحم اللاعبون في الثلج لمدة 35 دقيقة قبل الاستدعاء للعودة للعب مجددا“.

وأضاف: ”عملت بالتدريب لفترة طويلة ولم أشاهد أبدا شيئا مثل هذا، حتى الحكم الرابع كان مستعدا لرفع اللوحة (لإظهار دقائق الوقت بدل الضائع) ثم أُطلقت صفارة النهاية“.

وذكرت محطة (بي.إن سبورتس) أن تونس طلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إعادة المباراة.

* ركلتا جزاء

قبل هذا الجدل أهدر وهبي الخزري ركلة جزاء قبل 13 دقيقة من النهاية ليهدر فرصة التعادل لتونس.

وأحرز المهاجم إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أخرى بسبب لمسة يد على إلياس السخيري في بداية الشوط الثاني عقب شوط أول باهت.

هل هي ضربة جزاء أم لا؟ 💬✍🏼 مالي تفتتح التسجيل من ركلة جزاء 🥅⚽️#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_مالي pic.twitter.com/4XQUofsatO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

ومنح الحكم ركلة جزاء لتونس عقب اللجوء لحكم الفيديو المساعد بعد لمسة يد على موسى جنيبو، لكن الحارس ”إبراهيما مونكورو“ تصدى لتسديدة الخزري مهاجم سانت إيتيين الفرنسي.

وطرد البلال توري مهاجم مالي بسبب تدخل عنيف على ديلان برون بعد إنهاء الحكم المباراة في المرة الأولى قبل العدول عن قراره.

واستمرت الانتصارات بنتيجة 1-صفر في البطولة، حيث انتهت 7 من 10 مباريات بهذه النتيجة.

ومنح هذا الفوز مالي 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل مباراة موريتانيا وغامبيا، التي تقام في وقت لاحق.