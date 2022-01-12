تستضيف مباريات منتخب تونس بأمم أفريقيا.. إطلاق نار في مدينة بويا في الكاميرون

سُمع دوي إطلاق نار اليوم الأربعاء في مدينة بويا التي تقع في جنوب غرب الكاميرون وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليا.

وانطلقت أولى مباريات البطولة الأفريقية يوم الأحد وسط مخاوف أمنية لا سيما في المناطق الغربية حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

وتستضيف مدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وتونس وموريتانيا.

وتقع بويا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية التي تقام فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة اليوم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان هناك قتال في المدينة اليوم الأربعاء.

وتسعى ميليشيات من الأقلية الناطقة بالإنجليزية غرب الكاميرون إلى إقامة دولة انفصالية تسمى أمبازونيا منذ عام 2017 احتجاجا على تعرضهم للتهميش من قبل الحكومة الناطقة بالفرنسية حسب وصفهم.

وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار. ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

هزيمة تونس

وأهدر وهبي الخزري ركلة جزاء لتخسر تونس 1-صفر أمام مالي في مباراة مثيرة للجدل في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد عقب ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومنح الحكم ركلة جزاء لتونس بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد لكن الحارس إبراهيما مونكورو تصدى لتسديدة الخزري مهاجم سانت إيتيين الفرنسي قبل 13 دقيقة على النهاية.

وطرد البلال توري مهاجم مالي بسبب تدخل عنيف قبل دقيقتين من النهاية.

واعترض منذر الكبير مدرب تونس وأعضاء فريقه على الحكم بشدة بداعي إطلاق صفارة النهاية دون احتساب وقت بدل ضائع.

🔴 الحكم سيكازوي أنهى مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 ثم عاد لاستئناف اللعب بعد تنبيهه أن المباراة لم تنتهي، ثم عاد وانهى اللعب قبل الدقيقة 90.#تونس_ماليً #مالي_تونس #AFCON2021 pic.twitter.com/iTK4W0XJhN — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وأنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة حين كانت الساعة تشير للدقيقة 85 لكن بعد تصحيح الزمن قرر الحكم إنهاء اللقاء في الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لعدة فترات في الشوط الثاني واللجوء لحكم الفيديو مرتين.

واستمرت الانتصارات بنتيجة 1-صفر في البطولة حيث انتهت سبع من عشر مباريات بهذه النتيجة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين موريتانيا وجامبيا في وقت لاحق اليوم.