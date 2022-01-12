فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ضد مالي.. إنهاء المباراة مرتين قبل الدقيقة 90

شهدت مباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات المجموعة السادسة في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، فضيحة تحكيمية تحدث لأول مرة.

وبطل الفضيحة هو الزامبي جيناوي سكازوي حكم لقاء مالي وتونس، حيث قرر إطلاق صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 85 اعتقادًا منه أن المباراة في الدقيقة 95، حيث كانت المباراة تشير إلى تقدم المنتخب المالي بهدف نظيف.

وأثار هذ القرار غضب لاعبي المنتخب التونسي، وأبدوا اعتراضهم على قرار الحكم الزامبي، حتى عاد وأكمل اللقاء مرة أخرى.

ولم يكتفِ جيناوي سكازوي بهذا الخطأ، بل قرر إنهاء المباراة في الدقيقة 89، وقبل أن ينتهي الوقت الأصلي للمباراة، وسط اعتراض شديد من اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب التونسي.

وخرج الزامبي ”جيناوي سكازوي“ حكم لقاء مالي وتونس من ملعب المباراة وسط حراسة أمنية مشددة.

وبعد دخول الفريقين غرف خلع الملابس، اعتذر الحكم الرابع عن خطأ ”سيكازوي“ وطلب من المنتخبين عودة اللاعبين الى ملعب المباراة لاستكمال الوقت الذي لم يلعب.

وجاء الاعتذار بعد 25 دقيقة من نهاية المباراة، ودخول لاعبي الفريقين في العمليات الاستشفائية.

وتم تغيير حكم المباراة، لاستئناف الوقت الأصلي المتبقي، مع الوقت الضائع.

ورفض لاعبو تونس العودة إلى الملعب، ما جعل الحكم الرابع الذي حل بديلًا لجيناوي سكازوي، يطلق صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز مالي.

🔴 الحكم سيكازوي أنهى مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 ثم عاد لاستئناف اللعب بعد تنبيهه أن المباراة لم تنتهي، ثم عاد وانهى اللعب قبل الدقيقة 90.#تونس_ماليً #مالي_تونس #AFCON2021 pic.twitter.com/iTK4W0XJhN — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وتعرض المنتخب التونسي للخسارة أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية بكرة القدم.

وأحرز ”كونيه“ هدف منتخب مالي الوحيد من ضربة جزاء مع بداية الشوط الثاني للمباراة إثر خطأ للمدافع حمزة المثلوثي داخل منطقة جزاء فريقه.

وأضاع المنتخب التونسي فرصة كبيرة لإدراك التعادل في الدقيقة الـ77 عندما أضاع القائد وهبي الخزري ركلة جزاء تصدى لها حارس مالي ببراعة.

وطرد البلال توري مهاجم مالي بسبب تدخل عنيف قبل دقيقتين من النهاية.

واستمرت الانتصارات بنتيجة 1-صفر في البطولة، حيث انتهت 7 من 10 مباريات بهذه النتيجة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين موريتانيا وجامبيا في وقت لاحق اليوم