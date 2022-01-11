رياضة

الجزائر تعادل رقم إسبانيا والبرازيل في سلسلة اللا هزيمة.. وتقترب من الرقم الإيطالي
تاريخ النشر: 11 يناير 2022 15:45 GMT
تاريخ التحديث: 11 يناير 2022 17:10 GMT

الجزائر تعادل رقم إسبانيا والبرازيل في سلسلة اللا هزيمة.. وتقترب من الرقم الإيطالي

رفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة

+A -A

استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون، اليوم الثلاثاء، في المجموعة الخامسة، لكنها واصلت سعيها لمعادلة الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني.

ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وتسعة تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018، وينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

العودة للمباراة

لم يظهر المنتخب الجزائري بمستواه المعهود في هذا اللقاء وكان بعيدا عن الأداء الذي انتظره الجمهور الجزائري.

وغاب عن الجزائر إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وآدم وناس لأسباب مختلفة.

أداء ”محاربي الصحراء“ في الشوط الأول جاء باهتا ولم يستطع رجال المدرب جمال بلماضي خلاله إيجاد الحلول من أجل اختراق مناطق سيراليون التي لعبت بأسلوب دفاعي بحت.

وفي الشوط الثاني أظهر منتخب الجزائر بعضا من مستواه الحقيقي وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل ولكن دون أن ينجح في استغلال أي واحدة منها، لتنتهي المباراة بتعثر مفاجئ لحامل اللقب.

يذكر أن المنتخب الجزائري يُعاني من عدة غيابات مؤثرة، إذ لم يُشارك إسماعيل بن ناصر في اللقاء بسبب العقوبة، وحُرم جمال بلماضي من خدمات آدم وناس ورامز زروقي بداعي الإصابة.

وكانت الجزائر قد توجت بكأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة إثر تغلبها على السنغال في نهائي أقيم على ملعب ”القاهرة الدولي“ بنتيجة هدف دون رد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play