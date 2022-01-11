منتخب الجزائر يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل سلبيا مع سيراليون

استهل المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة بالكاميرون بالتعادل سلبيا مع سيراليون، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

ودخل منتخب الجزائر نسخة كأس الأمم الأفريقية باحثاً عن إنجاز الحفاظ على لقب الكان للمرة الثانية على التوالي، لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء.

وفشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم بعد غياب 26 عاما.

وبهذه النتيجة يحصد كل منهما نقطة يقتسمان بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا، بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وشهدت المباراة في الشوط الأول تماسك دفاعي قوي من جانب سيراليون واللعب على الهجمة المرتدة، وكادوا يتقدمون من فرصتين أتيحت لهما.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الجزائري المباراة أكثر شراسة وظل يحاول على مرمى سيراليون ولكن تألق المدافعين وإبداع حارس المرمى حال دون دخول أي أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية غدا، في إطار مواجهات الجولة ذاتها ضمن المجموعة الخامسة.

ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وتسعة تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018 وينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

نهاية المباراة! 🔚 🇩🇿 الجزائر 0-0 سيراليون 🇸🇱 منتخب النجوم يخطف نقطة ثمينة من حامل اللقب 🌟🦊#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #ALGSLE pic.twitter.com/j1oIzOizZq — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 11, 2022

يذكر أنه أقيمت 3 مواجهات سابقة بين الجزائر وسيراليون، كانت الأولى في تصفيات كأس العالم 1982 عن قارة أفريقيا، وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 يوم 31 مايو 1980، ثم فاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 يوم 13 يونيو من نفس العام.

وتقابل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية 1996، وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2-0.

وتبدو الفوارق التاريخية كبيرة بين المنتخبين، فالجزائر حقق اللقب القاري مرتين في نسختي 1990 و2019، وشارك في 19 نسخة من 33، بينما يظهر منتخب سيراليون للمرة الثالثة، وخرج من الدور الأول في نسختي 1994 و1996.