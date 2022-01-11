محمد صلاح ورياض محرز تحت حراسة مسلحة في الكاميرون.. والتميمة ترتدي "سترة واقية من الرصاص"

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجمي ليفربول الإنجليزي، وباقي نجوم القارة الأفريقية يتمتعون بحماية مسلحة من الجيش الكاميروني خلال مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، حتى السادس من الشهر المقبل.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن نجوم كرة القدم ”القلقين“ يتمتعون بحراسة مشددة من قبل حراس مسلحين في كأس الأمم الأفريقية، لدرجة أن التميمة الرسمية (الأسد مولا) يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وتعود الإجراءات الأمنية المشددة إلى مخاوف من وقوع هجمات في الكاميرون حيث تقام البطولة القارية.

وقال مصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لصحيفة ”ميرور“ البريطانية : ”اللاعبون قلقون خاصة بعد أن صدرت تهديدات. ومع ذلك، فقد تم التأكد من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمايتهم بقوات خاصة جاهزة للانطلاق إلى العمل إذا كان هناك أي تهديد حقيقي أو هجوم.

”الكثير من اللاعبين ينحدرون من دول كانت أو ما زالت تعاني من مشاكل أمنية، مثل نيجيريا أو كوت ديفوار، لذا فقد اعتادوا على ذلك. إنهم فخورون باللعب لبلدانهم“.

وقال القائد الأمني إنجامبا ليدوكس: ”يتم اتخاذ إجراءات لضمان سير كأس الأمم الأفريقية بسلاسة“.

ويشارك 40 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة القارية، بمن في ذلك صلاح وماني والجزائري رياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ومع ذلك، فإنهم يخضعون لقيود صارمة تشمل حظر التجول، بينما تقوم المركبات المدرعة بدوريات في الشوارع للحفاظ على سلامة اللاعبين والمشجعين، كما ذكرت ”ميرور“.

ويتمركز حراس أيضًا في الفنادق وملاعب التدريب مع وجود جنود في الملاعب في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما خيم الهجوم الإرهابي على حافلة فريق توجو في أنغولا على بطولة 2010.

وكان إيمانويل أديبايور على متن الحافلة عندما فتح مسلحون النار على سائق الحافلة وصحفي ومساعد مدير توغو.

ومن المفهوم أن منظمي كأس الأمم الأفريقية لا يريدون تكرار تلك المأساة، خاصة وأن التهديد بالهجوم في الكاميرون هذا العام حقيقي.

وتستمر الحرب الأهلية بين المتمردين الناطقين بالإنجليزية والحكومة الناطقة بالفرنسية في إحداث دمار بالبلاد.

وخلال أربع سنوات من القتال، قتل أكثر من 3000 شخص وأجبر 700 ألف آخرين على الفرار، بينما كان هناك 80 هجوماً بالقنابل في العام الماضي، بما في ذلك هجوم في بلدة ليمبي الساحلية الأسبوع الماضي، وآخر قتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في الفصل الدراسي بمدرستها.

ويسيطر إرهابيو تنظيم داعش وحلفاؤه جماعة (بوكو حرام) على مناطق واسعة من شمال الكاميرون، وهناك مخاوف من أن ينظر الجانبان إلى مباريات كأس الأمم الأفريقية باعتبارها فرصًا لشن هجوم مسلح.

وسيلعب كل من إيف بيسوما وموسى جنيبو لاعبي برايتون مالي في ليمبي، حيث يواجهان تونس وموريتانيا وجامبيا في المجموعة السادسة.

وفي المباريات، استهلت الكاميرون المضيفة البطولة بفوزها 2-1 على بوركينا فاسو، بينما حافظ ماني على أعصابه أثناء تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 97، ليقود السنغال للفوز 1-صفر على زيمبابوي، بينما أدى خطأ توماس بارتي إلى خسارة غانا أمام المغرب في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة 1-صفر، بهدف سفيان بوفال.