التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد سيراليون في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب الجزائر حملته للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية بمواجهة سيراليون اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حالياً في الكاميرون.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر وسيراليون..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

تقام المباراة على ملعب (جابوما) بمدينة دوالا الكاميرونية في الساعة الثانية عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق حفيظ دراجي، كما تنقل عبر التلفزيون الأرضي الجزائري.

تاريخ المواجهات

أقيمت 3 مواجهات سابقة بين الجزائر وسيراليون، كانت الأولى في تصفيات كأس العالم 1982 عن قارة أفريقيا، وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 يوم 31 مايو 1980، ثم فاز منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 يوم 13 يونيو من نفس العام.

وتقابل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية 1996 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2-0.

وتبدو الفوارق التاريخية كبيرة بين المنتخبين فالجزائر حقق اللقب القاري مرتين في نسختي 1990 و2019 وشارك في 19 نسخة من 33 بينما يظهر منتخب سيراليون للمرة الثالثة وخرج من الدور الأول في نسختي 1994 و1996.

طموح الجزائر

يدخل منتخب الجزائر نسخة كأس الأمم الأفريقية باحثاً عن إنجاز الحفاظ على لقب الكان للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء.

ويعاني المنتخب الجزائري من غياب رامي بن سبعيني وسفيان فيغولي للإصابة وإسماعيل بن ناصر للحصول على الإنذار مع احتمالات عدم جاهزية رامز زروقي وأيضاً تأخر وصول اللاعب مهدي تاهرات إلى الكاميرون.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية، بالطبع الطقس هنا في الكاميرون مختلف عن الجزائر أو قطر ولكننا نحاول التأقلم سريعاً مع الأجواء“.

وأضاف: ”لا ينبغي أن نقلل من قيمة المنافس مهما حدث. الأمور هنا جيدة. لا نبحث عن إقامة مليئة بالرفاهية فلم نحضر للسياحة وسنسعى لتحقيق اللقب“.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب الجزائر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع عيسى ماندي وجمال بلعمري ويوسف عطال وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط آدم زرقان وفريد بولاية وياسين براهيمي مع ثلاثي الهجوم بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وآدم وناس أو رياض محرز.

مفاجأة سيراليون

يدخل منتخب سيراليون باحثاً عن تحقيق مفاجأة رغم الفوارق الكبيرة مع الجزائر حامل اللقب.

وقال جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نعلم تماماً قوة المنتخب الجزائري فهو حامل اللقب وأحد أفضل المنتخبات في العالم ولكننا لا نخشى هذه المواجهة وسنلعب لتحقيق الفوز“.

وأضاف: ”ليست لدينا أي حالات مصابة بفيروس كورونا، وفريقنا يفتقد فقط الخبرة لأننا نعود إلى الكان بعد غياب ربع قرن تقريباً“.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب سيراليون على تشكيلة تضم حارس المرمى نابالي كمارا وأمامه رباعي خط الدفاع ستيفن كولكر والقائد أومارو بانجورا وعثمان كوكاي وكيفين رايت.

ويقود خط الوسط جون كمارا وسايدو فوفانا وإدريس كانو مع ثلاثي الهجوم كي كمارا وكالون عيسى والحاج كمارا.

وأكد نبيل نجيز مدرب مولودية الجزائر الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المنتخب الجزائري لديه الحظوظ الكاملة للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية، موضحاً أن المدرب جمال بلماضي حاول إضافة بعض العناصر إلى تشكيلة قائمة نسخة 2019.

وأشار إلى أن الحذر مطلوب أمام منتخب سيراليون رغم الفوارق الواضحة، مؤكداً أن المنتخب الجزائري عليه أن يضغط بقوة ويهز الشباك مبكراً من أجل إحباط منافسه.