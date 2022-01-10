منتخب المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

انتزع المنتخب المغربي فوزا ثمينا وقاتلا على منافسه منتخب غانا بنتيجة 1/0، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون، اليوم الإثنين.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل سفيان بوفال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 83، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بفوز المغرب 1/0.

ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين لا يملك منتخب غانا أي نقطة.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي في وقت لاحق منتخب جزر القمر مع الغابون.

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر يوم الجمعة، ثم مع الغابون يوم الثلاثاء.

فوز السنغال

سجل ساديو ماني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح السنغال، المرشحة للتتويج باللقب، الفوز 1/0 على زيمبابوي، في بداية مشوارها بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في بافوسام بالكاميرون، اليوم الإثنين.

وأوقف المدافع كيلفن مادزونجوي تسديدة بيده داخل منطقة الجزاء، في تحول للأحداث فطر القلوب في زيمبابوي، بعد أن كان فريقه قريبا من تحقيق مفاجأة في مستهل المجموعة الثانية.

وتتصدر السنغال التصنيف في أفريقيا، لكنها اعتمدت على 18 لاعبا فقط في مباراتها الأولى؛ بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 والإصابات به، واستحوذ الأسود على الكرة وصنعوا فرصا، لكن بأداء باهت.

وسدد بولاي ديا فوق مرمى زيمبابوي بعد 40 ثانية فقط من البداية، ليوحي بأن المباراة ستمضي في اتجاه واحد، لكن زيمبابوي كانت على بعد ثوانٍ من تعادل غير متوقع.

وتحرك ماني بجرأة من الجهة اليسرى وتجاوز اثنين من المدافعين، لكن الحارس بيتروس مهاري تصدى لتسديدته في الدقيقة 24.

وأتيحت أفضل فرصة للسنغال للقائد إدريسا جاي قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول، حين انفرد بالحارس، لكن لمسته لم تكن متقنة وأهدر الفرصة.

وقبل 20 دقيقة من النهاية، اقترب مدافع السنغال عبدو ديالو من التسجيل من ضربة رأس، لكنه سدد فوق العارضة.

واكتفت زيمبابوي ببعض الهجمات المرتدة والضربات الثابتة، وكانت أفضل محاولة من القائد نوليدج موسونا لكن الكرة مرت فوق المرمى.

وكانت زيمبابوي تحت تهديد الإقصاء من البطولة من الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد تحذير بسبب حل الحكومة الاتحاد الوطني للعبة عقب اتهامات بالفساد، لكن مرت المهلة المحددة لإعادة المدير التنفيذي للمنصب دون فرض عقوبة.