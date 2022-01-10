منتخب الجزائر يطارد رقم إيطاليا القياسي في كأس أمم أفريقيا

سيستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون غدا الثلاثاء وهو يطارد الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني.

وسيبدأ منتخب الجزائر مشواره في المجموعة الخامسة أمام سيراليون في دوالا بعد أن خاض 34 مباراة دولية متتالية دون هزيمة ليقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

رياض محرز: سندافع عن لقبنا لكننا لسنا الأوفر حظًا للتتويج بأمم أفريقيا https://t.co/JRrS048X5x pic.twitter.com/SB0PsMLerV — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

ولم يخسر منتخب الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فاز منتخب الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وثمانية تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018 وسينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

وقال بلماضي مع انطلاق البطولة في الكاميرون إن فريقه حامل اللقب سينافس بطموح كبير لإسعاد الشعب الجزائري.

المحلل التونسي الصادق قحبيش: المنتخب الجزائري منفوخ إعلاميًا وليس المرشح للفوز بأمم أفريقيا (فيديو) https://t.co/2SDiax940T pic.twitter.com/6QUQlChAVX — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

لكنه أقر بأن منتخب الجزائر الذي وقع في مجموعة تضم أيضا غينيا الإستوائية وساحل العاج ستكون هدفا لباقي المنتخبات.

وأضاف: ”عندما ذهبنا لنهائيات كأس الأمم الماضية في مصر كان البعض ينظر إلى الفريق على أنه لا يملك فرصة كبيرة لكننا فزنا باللقب وكل شيء سار بشكل مختلف والاحترام كان واضحا“.

وتابع: ”نحن على دراية بهذا ونريد أن نحلق عاليا. نريد أن نكون الأفضل“.

وأتم بلماضي: ”لا يوجد طريق سهل في كأس الأمم. سنكون ابتداء من الدور الثاني في مواجهات صعبة وقد نواجه لاحقا مالي أو نيجيريا أو تونس أو مصر وهو ما سيكون بمثابة مباراة نهائية“.

العرب في كأس الأمم الأفريقية: الجزائر تحلم بإنجاز استثنائي ومصر وتونس والمغرب يطاردون لقبا غائبا https://t.co/U5jkCe3aUc pic.twitter.com/WXGDDykIWn — إرم سبورت (@EremSports) January 5, 2022

وأضاف أن مصر تملك محمد صلاح وهو لاعب من طراز عالمي رفيع رغم أنه لا يظهر بنفس القوة مع منتخب بلاده مثلما يفعل مع ليفربول لكن بوسعه تغيير حظوظ أي فريق بمفرده.

وخاض منتخب إيطاليا 37 مباراة متتالية دون هزيمة من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى أكتوبر العام الماضي حين خسر 2/1 أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم في ميلان.

وشمل هذا السجل مشواره الناجح في بطولة أوروبا العام الماضي.