رياضة

منتخب الجزائر يطارد رقم إيطاليا القياسي في كأس أمم أفريقيا
تاريخ النشر: 10 يناير 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 10 يناير 2022 15:05 GMT

منتخب الجزائر يطارد رقم إيطاليا القياسي في كأس أمم أفريقيا

جمال بلماضي قال إن فريقه حامل اللقب سينافس بطموح كبير لإسعاد الشعب الجزائري.

+A -A
المصدر: رويترز

سيستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون غدا الثلاثاء وهو يطارد الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني.

وسيبدأ منتخب الجزائر مشواره في المجموعة الخامسة أمام سيراليون في دوالا بعد أن خاض 34 مباراة دولية متتالية دون هزيمة ليقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

ولم يخسر منتخب الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فاز منتخب الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وثمانية تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018 وسينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

وقال بلماضي مع انطلاق البطولة في الكاميرون إن فريقه حامل اللقب سينافس بطموح كبير لإسعاد الشعب الجزائري.

لكنه أقر بأن منتخب الجزائر الذي وقع في مجموعة تضم أيضا غينيا الإستوائية وساحل العاج ستكون هدفا لباقي المنتخبات.

وأضاف: ”عندما ذهبنا لنهائيات كأس الأمم الماضية في مصر كان البعض ينظر إلى الفريق على أنه لا يملك فرصة كبيرة لكننا فزنا باللقب وكل شيء سار بشكل مختلف والاحترام كان واضحا“.

وتابع: ”نحن على دراية بهذا ونريد أن نحلق عاليا. نريد أن نكون الأفضل“.

وأتم بلماضي: ”لا يوجد طريق سهل في كأس الأمم. سنكون ابتداء من الدور الثاني في مواجهات صعبة وقد نواجه لاحقا مالي أو نيجيريا أو تونس أو مصر وهو ما سيكون بمثابة مباراة نهائية“.

وأضاف أن مصر تملك محمد صلاح وهو لاعب من طراز عالمي رفيع رغم أنه لا يظهر بنفس القوة مع منتخب بلاده مثلما يفعل مع ليفربول لكن بوسعه تغيير حظوظ أي فريق بمفرده.

وخاض منتخب إيطاليا 37 مباراة متتالية دون هزيمة من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى أكتوبر العام الماضي حين خسر 2/1 أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم في ميلان.

وشمل هذا السجل مشواره الناجح في بطولة أوروبا العام الماضي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play