رياض محرز: سندافع عن لقبنا لكننا لسنا الأوفر حظًا للتتويج بأمم أفريقيا

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن استعداده رفقة زملائه في المنتخب، للدفاع عن لقب البطولة التي توجوا بها في 2019، رافضا أن يكون فريقه هو الأوفر حظًا للفوز بنسخة 2021 بالكاميرون.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، أمس الأحد، في الكاميرون، بمشاركة 24 منتخبا، وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في البطولة الأفريقية، غدًا الثلاثاء، بمواجهة سيراليون، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع محاربو الصحراء في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي، كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وقال محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”بالطبع سندخل البطولة، بصفتنا حامل اللقب، لكن هذا لا يعني أبدا أننا المرشح الأول لحصد هذه النسخة من الكأس“.

وأضاف: ”نحن نتحدث عن منافسة قارية، تضم الكثير من المنتخبات التي تطمح بكل تأكيد لتحقيق إنجاز، والآن أصبح كل شيء ممكنا، خاصة أن الكرة في أفريقيا تطورت كثيرا“.

وتابع: ”جئنا إلى الكاميرون من أجل الحفاظ على لقبنا، والمهمة لن تكون سهلة، مثلما قال المدير الفني جمال بلماضي نحن هنا للدفاع عن اللقب، ولكن المهمة صعبة؛ لأن مستوى المنافسين ارتفع مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في مصر 2019“.

رياض محرز يقصف الأندية الأوروبية pic.twitter.com/j8F8kMYkxe — karim DZD (@boutemak_karim) January 10, 2022

رسالة للأندية الأوروبية

كما وجه نجم مانشستر سيتي، رسالة للأندية الأوروبية التي ترفض رحيل لاعبيها الأفارقة للمشاركة في المسابقة القارية.

وأشار محرز: ”يجب أن يعلم الجميع أن كأس أمم أفريقيا، مسابقة كبيرة، ولا تقل شأنا عن اليورو، أو كوبا أمريكا، ولهذا يجب على الجميع احترامها“.

وأكمل: ”لا أفهم حتى الآن، لماذا تعارض بعض الأندية الأوروبية تسريح لاعبيها الأفارقة، رغم أن الأمر يتعلق بتمثيل منتخبات بلدانهم، أنا شخصيا لم أجد أي مشكلة من إدارة مانشستر سيتي، لقد سمحوا لي بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بشكل عادي، فهم يدركون أن الأمر يتعلق بتمثيل بلدي“.

تصريحات بلماضي

من جانبه، قال جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري: ”الأمور تختلف عن نسخة 2019، نحن نعيش تحت الضغط؛ لأننا أبطال أفريقيا، الأمر إيجابي ولا نخشى شيئا، هدفنا دخول البطولة بقوة، ويجب الاستعداد لمواجهة الغد، سيراليون منافس قوي“.

وعن غياب محرز عن فترة الاستعداد للبطولة مع زملائه، أوضح بلماضي: ”يجب تفادي الشائعات، اتفقنا منذ البداية، على منح رياض محرز، بعض الراحة بعد سلسلة مباريات متتالية مع ناديه مانشستر سيتي“.