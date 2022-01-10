التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب المغرب مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه غانا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وتبدأ مواجهات اليوم الاثنين بلقاء مثير بين السنغال وزيمبابوي بافتتاح مشوار المجموعة الثانية، ثم يلعب منتخب غينيا ضد مالاوي في نفس المجموعة، بينما يسدل الستار على لقاءات اليوم بمواجهة جزر القمر ضد الغابون بالمجموعة الثالثة.

وافتتحت منافسات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الأحد، بفوز صعب لمنتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المجموعة الأولى، كما فاز منتخب الرأس الأخضر على إثيوبيا بنتيجة 1-0.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد غانا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو هيدغو“ في الكاميرون في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس بصوت المعلق جواد بده وقناة الأولى المغربية الأرضية بصوت المعلق عبد الحق الشراط.

🎥 Coach Vahid Halilhodzić and Ghanem Saïss press conference ahead of TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021, first game against Ghana !https://t.co/uYesyrz4Qs#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 9, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1962 وتعادلا في غانا دون أهداف وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 في الدور الثاني للتصفيات.

وتقابل المنتخبان في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد 1968 وتعادلا في المغرب بنتيجة 1-1 وفاز أسود الأطلس بنتيجة 2-1 في غانا.

وواصل أسود الأطلس مسلسل التفوق على غانا في الدور الثاني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 1976 وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2-0 وتغلب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 1980 ثم تقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1998 وتعادلا بنتيجة 2-2 ذهاباً في غانا وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

وتعادل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2002 دون أهداف ثم فاز منتخب غانا بنتيجة 2-0 في أمم أفريقيا نسخة 2008، بينما كان آخر لقاء بين المنتخبين في شهر يونيو الماضي في تجربة ودية فاز بها منتخب المغرب بهدف دون رد.

🏆 Starting 2022 with the Africa Cup of Nations!! We hear from Yaoundé your support and passion, we'll keep pushing together 👊🏻 ⚽️ Group C – Matchday 1

🏟 Ahmadou Ahidjo Stadium – Yaoundé

🕔 5pm (gmt+1)#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 pic.twitter.com/wA3aSGj774 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 9, 2022

أسلحة المغرب

يبحث منتخب المغرب عن بداية قوية لمشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي حقق لقبها من قبل مرة وحيدة في نسخة 1976.

وتعرض ”أسود الأطلس“ لضربة قوية بعدما ضرب وباء كورونا الثنائي أيوب الكعبي وأيمن برقوق، كما تأكد غياب ريان مايي وبدر بانون للإصابة.

واعترف البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بصعوبة الوضع الحالي مؤكداً أن جائحة كورونا تصنع ظروفاً استثنائية على المنتخب المغربي مثل باقي المنتخبات.

وأضاف: ”سنلعب ضد منتخب قوي ويملك خبرات وتاريخا عريضا في الكرة الأفريقية وعلينا أن نلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار رغم المشاكل العديدة وأبرزها عدم خوض مباريات ودية والغيابات المهمة“.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه رباعي خط الدفاع أشرف حكيمي وآدم ماسينا ونايف أكرد ورومان سايس.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره الثنائي فيصل فجر وسليم أملاح مع ثلاثي الهجوم سفيان بوفال وإلياس الشاعر وطارق تسيودالي في ظل عدم الجاهزية التامة لثنائي إشبيلية الإسباني يوسف الناصيري ومنير الحدادي.

أوراق غانا

يسعى منتخب غانا أيضاً لتقديم بداية قوية في مشواره نحو اللقب القاري الخامس في تاريخه بعدما حقق البطولة 4 مرات سابقة أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

وأعلن الصربي ميلوفان راجيفيتش المدير الفني لمنتخب غانا، التحدي قبل لقاء المغرب مؤكداً في المؤتمر الصحفي أن البلاك ستارز في أتم الجاهزية لهذه المواجهة ولا توجد أي غيابات أو إصابات سوى محمد قدوس لاعب أياكس الهولندي.

وقال مدرب غانا: ”هدفنا الرئيسي تحقيق الفوز على المغرب، ولدينا من الثقة والإمكانيات ما يساعدنا على حصد النقاط الثلاث“.

ومن المرجح أن يلعب منتخب غانا بتشكيلته التي تضم حارس المرمى جو وولاكوت وأمامه رباعي خط الدفاع دانييل أمارتي وألكسندر ديجكو وآندي يادوم وبابا راحمان.

ويقود خط الوسط توماس بارتي وإدريسو بابا وعلى الأطراف كمال الدين سليمانا وآندري أيو مع ثنائي الهجوم جوردان أيو وريشموند بواكي.

وقال جمال السلامي، مدرب الرجاء المغربي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الظروف التي يمر بها أسود الأطلس صعبة للغاية مع ظهور حالات كورونا التي ضربت معسكر الفريق.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي لديه رهان خاص في الجانب الهجومي بوجود سفيان بوفال الذي سيكون أحد النجوم المميزين في تشكيلة المدرب خليلوزيتش، مؤكداً أن منتخب غانا لديه العديد من الأوراق الرابحة خاصة الأخوين جوردان وأندريه أيو.