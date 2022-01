التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب المغرب مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه غانا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وتبدأ مواجهات اليوم الاثنين بلقاء مثير بين السنغال وزيمبابوي بافتتاح مشوار المجموعة الثانية، ثم يلعب منتخب غينيا ضد مالاوي في نفس المجموعة، بينما يسدل الستار على لقاءات اليوم بمواجهة جزر القمر ضد الغابون بالمجموعة الثالثة.

وافتتحت منافسات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الأحد، بفوز صعب لمنتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المجموعة الأولى، كما فاز منتخب الرأس الأخضر على إثيوبيا بنتيجة 1-0.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد غانا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو هيدغو“ في الكاميرون في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس بصوت المعلق جواد بده وقناة الأولى المغربية الأرضية بصوت المعلق عبد الحق الشراط.

🎥 Coach Vahid Halilhodzić and Ghanem Saïss press conference ahead of TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021, first game against Ghana ! https://t.co/uYesyrz4Qs #DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1962 وتعادلا في غانا دون أهداف وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 في الدور الثاني للتصفيات.

وتقابل المنتخبان في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد 1968 وتعادلا في المغرب بنتيجة 1-1 وفاز أسود الأطلس بنتيجة 2-1 في غانا.

وواصل أسود الأطلس مسلسل التفوق على غانا في الدور الثاني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 1976 وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2-0 وتغلب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 1980 ثم تقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1998 وتعادلا بنتيجة 2-2 ذهاباً في غانا وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

وتعادل المنتخبان في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2002 دون أهداف ثم فاز منتخب غانا بنتيجة 2-0 في أمم أفريقيا نسخة 2008، بينما كان آخر لقاء بين المنتخبين في شهر يونيو الماضي في تجربة ودية فاز بها منتخب المغرب بهدف دون رد.

🏆 Starting 2022 with the Africa Cup of Nations!! We hear from Yaoundé your support and passion, we'll keep pushing together 👊🏻

⚽️ Group C – Matchday 1

🏟 Ahmadou Ahidjo Stadium – Yaoundé

🕔 5pm (gmt+1)#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 pic.twitter.com/wA3aSGj774

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 9, 2022