عارضة الأزياء التونسية حنان العش تثبت تواصل كريستيانو رونالدو معها (فيديو)

ردت عارضة الأزياء التونسية، حنان العش، على موجة السخرية التي طالتها خلال الساعات الماضية، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وتهكّم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على حنان العش، بعد تصريحها في برنامج تلفزيوني للإعلامي التونسي، هادي زعيم، بأن كريستيانو رونالدو أرسل لها عديد الرسائل على تطبيقة ”واتساب“ لكنها رفضت إجابته.

ونشرت حنان العش عبر فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود اتصال بينها وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه معجب بها.

وبينت حنان العشعبر مقطع الفيديو ان رونالدو بالفعل يتابعها بكثرة عبر حسابها على انستغرام وهذا من الممكن ان يكون دليل كافي على صحة كلامها في برنامج فكرة سامي الفهري والذي اثار موجة سخرية كبيرة مساء الأمس.

يذكر أن حنان العش كانت قد اعلنت مؤخرا عن رغبة كريستيانو رونالدو شخصيا في التواصل معها عبر موقع ”إنستغرام“ ولكنها رفضت ذلك من أجل عدم هدم عائلة النجم البرتغالي.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حنان العش، ونشروا صورا لزوجة رونالدو، جورجينا رودريغيز، باكية كما نشروا صورا لكريستيانو رونالدو وعائلته، وعلقوا على الصور قائلين إن حنان العش ستشتت هذه العائلة.