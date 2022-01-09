تعرض 3 صحفيين جزائريين للاعتداء والسطو بالكاميرون خلال تغطية كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

تعرض 3 صحفيين جزائريين ينتمون إلى جريدة ”كومبيتيسيون“ الجزائرية، إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط مسلح في مدينة دوالا الكاميرونية.

ويقيم هؤلاء الصحفيين في مدينة دوالا الكاميرونية برفقة البعثة الإعلامية الجزائرية التي تغطي أخبار منتخب الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وحسبما نشرت قناة ”النهار“ فقد أصيب صحفيان من بين الضحايا بجروح بعد الاعتداء عليهم بسلاح أبيض من طرف مجموعة من المجرمين، اعترضوا طريقهم عند خروجهم من الفندق للاستيلاء على ممتلكاتهم.

ويتعلّق الأمر حسب المصدر، بمبعوثي موقع ديزاد فووت وصحيفة كومبيتيسيون ووكالة الأنباء الجزائرية.

ويبدأ منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الكاميرون، بعد أقل من شهر على تتويجه بلقب بطل كأس العرب في قطر، لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الثانية والثلاثين من بطولة القارة السمراء التي استضافتها مصر، على حساب نظيره السنغالي، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله مهاجمه بغداد بونجاح مبكرا، بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الجمعة 19 يوليو 2019، على استاد القاهرة الدولي.

ويتطلع منتخب ”محاربي الصحراء“ للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد عامي (1990 و2019).

يذكر أن منتخب الجزائر توج لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العرب، التي استضافتها قطر، بفوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على أرضية ملعب ”البيت“ المونديالي، بمدينة الخور.

وفيما يلي جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية:

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022: الجزائر – سيراليون

يوم الأحد 16 يناير 2022: الجزائر – غينيا الاستوائية

يوم الخميس 20 يناير 2022: كوت ديفوار (ساحل العاج) – الجزائر.