انضم إليهم أيمن برقوق وأيوب الكعبي.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في منتخب المغرب إلى 15 حالة

كشفت تقارير صحفية مغاربية عن ارتفاع عدد المصابين بفـيروس كورونا داخل المنتخب المغربي في الكاميرون، إلى 15 حالة.

ووفقًا لموقع ”البطولة“ المغربي، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ أبلغ نظيره المغربي عن إيجابية مسحة الثنائي أيمن برقوق وأيوب الكعبي وإعادة المسحة لجميع البعثة.

وكانت هناك 13 حالة سابقة، ومع إصابة الثنائي أيمن برقوق وأيوب الكعبي ارتفع عدد المصابين داخل المنتخـب المغربي إلى 15 حالة.

ووفقًا للتقرير وصلت نسبة الإصابات للاعبين من الـ15 حالة إلى 30 % للاعبين والباقي لأعضاء الطاقم الطبي والإداري للمنتخب الوطني.

وينتظر المنتخب إجراء مسحات دورية للتأكد من سلامة باقي أفراد المنتخب قبل مواجهة منتخب غانا.

وينافس منتخب المغرب بطل أفريقيا عام 1970 ووصيف البطل في 2004 ضمن المجموعة الثالثة، مع غانا وجزر القمر والجابون.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهه غانا يوم الإثنين.